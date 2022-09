« Un séjour catastrophique », « des prestations pas du tout à la hauteur », « des vacances ruinées »… L’été a été cauchemardesque pour de nombreux vacanciers ayant séjourné en Vendée, plus précisément dans trois campings du groupe Vnaya cible de nombreuses critiques. « On reçoit tous les jours de nouveaux témoignages, se désole Bénédicte Wallyn, qui anime un groupe Facebook de clients mécontents riche de 2.500 membres. Aujourd’hui, nous demandons que tout le monde puisse obtenir un remboursement total. Ce n’est pas possible de s’enrichir sur le dos des gens de façon aussi malhonnête. »

Quand cette mère de famille venue de la Manche est arrivée au camping quatre étoiles de la Dive, début juillet, elle a vite compris que rien n’allait se passer comme prévu. « Après deux heures d’attente pour avoir les clés, on est arrivés dans un mobil-home crasseux, piqué de moisissure, avec une terrasse branlante… On a dû faire le ménage nous-même à 22 heures, se rappelle Bénédicte. Mercredi, la piscine a fermé à cause d’une bactérie. Pour 900 euros la semaine, ce n’est pas possible. Le responsable ne voulait rien entendre, il nous l’a totalement fait à l’envers. »

Un établissement finalement fermé, fin août

Très vite, d’autres vacanciers séjournant dans des campings du même groupe, La Fresnerie et La Puerta del Sol, se font entendre. Problèmes d’hygiène, personnel peu nombreux, matériel cassé, détritus divers dans les allées… Une pétition est lancée par un client du camping de la Fresnerie, et atteint aujourd’hui près de 1.500 signatures. « Sanitaires insalubres, poubelles à l’entrée qui débordent, écrit-il. Je lance cette pétition dans le but d’obtenir dédommagement et que des actions soit faites (…). »

Depuis les premiers signalements et la médiatisation de la situation, les autorités ont réagi. Et notamment à Saint-Michel-en-l’Herm où le maire a carrément décidé de la fermeture administrative de La Dive il y a dix jours, après avoir mis en demeure le propriétaire de faire des travaux de mise aux normes. Mi-août, la préfecture demandait la fermeture de la piscine du camping de La Puerta del Sol, à Saint-Hilaire-de-Riez, après qu’un contrôle de l’ARS a établi que l’eau « présentait des non-conformités récurrentes des paramètres relatifs à la désinfection ». Des dysfonctionnements qui auraient été dénoncés par les campeurs dès le début de la saison, certains se plaignant même d’éruptions cutanées. « Piscine sale, verte, odeur d’égouts partout autour du bassin », prévenait un client sur la fameuse page Facebook, la semaine précédant cette décision.

Une action collective à l’étude

Selon Bénédicte Wallyn, « environ 200 personnes » auraient déjà porté plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Jean-de-Monts et de nombreux signalements seraient aussi parvenus à la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Mais les démarches pourraient aller plus loin puisqu’un recours collectif pourrait prochainement être déposé, pour escroquerie, publicité mensongère et mise en danger de la vie d’autrui.

Sollicité, le groupe Vnaya n’a pas répondu aux demandes de 20 Minutes. Sur son site Internet, une adresse mail pour les réclamations a été créée. « La direction du groupe s’engage à vous dédommager à hauteur de 30 % de votre séjour », est-il précisé. Insuffisant pour les clients s’estimant lésés, qui espèrent aussi que leur action aboutira aussi à « la remise aux normes » des trois établissements.