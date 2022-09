Une ambulance 100% électrique testée et approuvée par les pompiers de Lille

Was ist das ? La semaine dernière, certains habitants de Lille qui ont fait appel aux services des pompiers ont sans doute été surpris de les voir débarquer à bord d’une ambulance un peu particulière. Les effectifs de la caserne Malus, dans le centre-ville, ont en effet pu tester un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) 100 % électrique, conçu et aménagé par le constructeur allemand Was. Si les équipes dressent un bilan enthousiaste à l’utilisation, la hiérarchie se montre plus pragmatique.

Le fabricant allemand de véhicules d’intervention, Was, a entrepris de faire tourner sa nouvelle ambulance électrique auprès des services de secours dans plusieurs pays d’Europe. Le but, montrer que de tels véhicules spécialisés ne doivent pas être exclus du passage au tout électrique. L’autre but, vendre son produit aux collectivités. En elle-même, la bête est énorme. Le VSAV, construit sur la base d’un châssis Mercedes, pèse la bagatelle de 5 tonnes et nécessite donc un permis poids lourd pour son conducteur. « Dans cette configuration à l’allemande, qui ne sera pas la même si l’on devait passer commande, c’est une petite contrainte effectivement », confie un pompier à 20 Minutes.

Une autonomie qui exclut pour l’instant le secteur rural

Et si l’on nous a confirmé quelques réticences avant l’essai, notamment sur la question de l’autonomie, l’usage s’est avéré concluant. « Le rayon d’action de ce VSAV est de 200 km. Les équipes n’ont jamais consommé plus de 16 % de batterie en une journée d’intervention », assure le lieutenant-colonel Stéphane Beauventre. Une autonomie qui semble largement suffire en usage urbain, mais qui « n’est pas pertinente en zone rurale, où les distances à parcourir peuvent atteindre 300 à 400 km par garde », reconnaît-il.

L'intérieur de l'ambulance électrique du constructeur allemand Was. - M.Libert / 20 Minutes

Le silence, l’absence de vibration et de pollution, et la souplesse de l’électrique sont autant d’arguments qui ont séduit les pompiers de Malus. « Ça manquait quand même un peu de pêche sur l’autoroute », glisse néanmoins l’un d’eux. Mais le véritable argument, à charge et à décharge, c’est le prix.

Dans cette configuration, à savoir un modèle équipé pour la réanimation, le VSAV de Was coûte 160.000 euros. C’est 30 % plus cher que pour les nouveaux VSAV diesel à caisse cubique et encore davantage que pour les anciens modèles à caisse tôlée. « Sauf qu’un véhicule diesel, pour nous, c’est 40 litres de carburant par jour, soit environ 70 euros. Sans compter l’entretien. Pour l’électrique, la recharge complète coûte environ 12 euros et les frais d’entretien sont réduits à la portion congrue », précise le lieutenant-colonel.

Pour les instances qui tiennent les cordons de la bourse, le calcul n’est pas forcément mauvais non plus. « On doit pouvoir arriver à un équilibre budgétaire de cette manière. Et de toute façon, on peut toujours plus facilement investir que budgétiser des frais de fonctionnement », souligne Jacques Houssin, président du SDIS du Nord. Malgré tout, ces mêmes instances ne s’avancent pas sur une arrivée prochaine de VSAV électriques dans le département, préférant d’abord « attendre de voir ce qui se fait ailleurs », pourquoi pas chez les constructeurs français.