Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La justice française va une nouvelle fois se pencher sur une attaque terroriste ayant pour toile de fond l’Etat islamique. Le procès de l’attentat de Nice s’ouvre en effet ce lundi à Paris, un peu plus de six ans après l’équipée meurtrière du camion conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel dans la foule venue assister au feu d’artifice du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Au total, 86 personnes ont perdu la vie et plus de 450 autres ont été blessées.

L’audience, qui commencera à 13h30, doit s’étirer jusqu’au 16 décembre. En l’absence de l’assaillant, tué par la police le soir de l’attentat, huit personnes vont comparaître devant la cour d’assises spéciale de Paris, dans la salle spécialement construite pour le procès du 13-Novembre dans le Palais de justice de l’Ile de la Cité.

Sauf surprise, Liz Truss n’est plus qu’à quelques heures de récupérer le trousseau de clefs du 10 Downing Street. Deux mois après la démission du Premier ministre Boris Johnson et en pleine crise du coût de la vie, les Britanniques vont enfin savoir ce lundi à 12h30 (13h30 à Paris) qui va lui succéder.

L’issue du vote, ouvert aux quelque 200.000 membres du Parti conservateur, laisse peu de place au doute tant la cheffe de la diplomatie est en avance dans les sondages face à l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak.

Tout va bien à l’US Open pour Caroline Garcia. La Française a en effet réalisé une excellente première semaine. Et dimanche, opposée à une de ses bêtes noires sur le circuit en 8e de finale, la joueuse américaine Alison Riske, elle a encore une fois déroulé un tennis impressionnant de puissance après un début de match crispé (4-4, puis 6-4, 6-1). Alors sans pour autant s’emballer, nous pouvons commencer à rêver avec elle d’une deuxième semaine parfaite.