Fin de l’été, début de rentrée, c’est une semaine de transition qui s’est déroulée. Et l’actualité ? Elle s’est écoulée. Pour la rattraper, voici notre indispensable résumé.

Artémis peine à décoller

Caramba, encore raté. La fusée Artémis, dont le décollage avait été décalé de lundi à samedi, est encore restée à terre. Après plus de trois heures à tenter de résoudre un problème de fuite de carburant au moment des opérations de remplissage des réservoirs de la fusée, le temps est venu à manquer pour les équipes de lancement. Il va donc falloir attendre pour voir dans l’espace la nouvelle méga-fusée de la Nasa qui marque le retour des Américains sur la Lune. Et pour l’instant, aucune date n’a été arrêtée.

Les funérailles de Gorbatchev, sans faste ni Poutine

Il fut prix Nobel de la paix et une des grandes figures politiques du XXe siècle. Samedi, des centaines de Russes ont fait leurs adieux au dernier dirigeant de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Des funérailles sans faste marquées par l’absence du président Vladimir Poutine absence justifiée par le Kremlin par un « emploi du temps » chargé. Aucune journée de deuil national n’a été décrétée et les dirigeants étrangers étaient également absents, du fait du contexte diplomatique de la guerre en Ukraine.

Gorbatchev s’est éteint mardi soir à l’âge de 91 ans des suites d’une « longue et grave maladie », selon l’hôpital où il était soigné. Il a marqué l’Histoire en précipitant, malgré lui, la disparition de l’empire soviétique en 1991, alors qu’il essayait de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques, mettant ainsi fin à la Guerre froide.

US Open : Alizé Cornet et Clara Burel éliminées

Des espoirs qui s’amenuisent. Il y avait trois Françaises et Français en lice à l’US Open, dans la nuit de samedi à dimanche (heure de Paris). Après Richard Gasquet, corrigé par Rafael Nadal, Alizé Cornet et Clara Burel ont été éliminées au troisième tour du Grand Chelem new-yorkais. Caroline Garcia et Corentin Moutet seront donc les seuls représentants tricolores en 8es de finale. Consolation : c’est déjà mieux que l’an passé, lorsque aucun Bleu n’avait franchi le troisième tour.

Guerre en Ukraine : Erdogan propose sa médiation pour Zaporojie

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, occupée par l’armée russe a de nouveau concentré toutes les inquiétudes ce week-end. Samedi, elle a « de nouveau perdu la connexion » au réseau électrique samedi. Ce problème est survenu « après de nouveaux bombardements dans la zone », selon l’AIEA.

A l’image des actions de la Turquie pour obtenir en juillet un accord sur les céréales, le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à Vladimir Poutine sa médiation dans la crise à la centrale de Zaporojie.

Le grand retour de la grande braderie (de Lille)

Des moules, des frites et un grand bazar d’objet improbables aux prix les plus bas. La grande braderie de Lille a fait son retour post Covid-19 en format XL, ce week-end. Cet événement de la récup est considéré comme a plus grande brocante d’Europe : 80 kilomètres d’étals et quelque 8.000 exposants. « Deux à trois millions de visiteurs » étaient attendus avait annoncé la mairie de Lille. A lire, notre reportage.