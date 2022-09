« On essaie d’oublier, de faire le tri, de ranger quelque part ces images traumatisantes, mais on restera marqué à vie. » Le soir du 14 juillet 2016, lorsque le camion conduit par le terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel fauche la vie de 86 personnes sur la promenade des Anglais, le Dr Daniel Navarro est déjà sur place.

Chargé de gérer le poste médical avancé installé à la demande de la ville de Nice ce soir de feu d’artifice, cet urgentiste de 57 ans explique à 20 Minutes être toujours « dans un état de stress post-traumatique », six ans après cet attentat, cette nuit « de cauchemar », et alors qu’un long procès doit s’ouvrir lundi à Paris sans l’auteur des faits, tué par la police.

« Ce qu’on a vu, il faut s’y faire, apprendre à vivre avec », se résout le médecin. Le mouvement de foule, les corps abîmés qui jonchent le sol, le sang… Comme des dizaines d’autres soignants, mais aussi les membres des forces de l’ordre et de secours intervenus après l’attentat, pour beaucoup toujours suivis par des spécialistes, le praticien a vu sa vie bouleversée par ce qu’il a vécu ce soir-là.

« Il y a des images que je ne peux plus voir »

« En étant urgentiste, on se sent préparé à tout. Mais là, c’était autre chose, un niveau d’horreur qui dépasse l’entendement », décrit le médecin qui a dû changer de voie après l’attentat. « Je suis devenu généraliste. Il y a des images que je ne peux absolument plus voir. Même un film ou une série violente, je n’y arrive pas. »

Le praticien est aussi convaincu que « la maladie ophtalmique » qu’il a contractée après le 14 juillet 2016 est directement liée à l’attentat : « elle est causée par le stress, donc il n’y a pas à chercher plus loin ». Il confie également être en instance de divorce.

Pour ces primo intervenants, les conséquences ont été multiples. Et elles se diffusent. Au long cours. Dans leur vie personnelle et même au-delà. Problèmes de sommeil, de dépression, familiaux… Au CHU de Nice, « il y a toujours du psycho trauma, parmi toutes sortes de personnels », confirme Pierre-Marie Tardieux, le chef de pôle des urgences. « Comme beaucoup, j’ai été rappelé ce soir-là. Et l’impact de tout ce que l’on a vu, de cet inattendu et de l’intensité de tout ce qu’il a fallu gérer est très important. »

L’attentat de la basilique et même le Covid ont fait « résonance »

Trop parfois. Comme le Dr Daniel Navarro, beaucoup de soignants ont exprimé le besoin de changer de service. A l’hôpital Lenval, l’établissement pour enfants de la promenade des Anglais qui a pris en charge les victimes les plus jeunes, « 40 % du personnel des urgences, de la réanimation et du bloc » a été « renouvelé lors du premier semestre 2017 », indique la direction.

Certains de ces professionnels intervenus le soir du 14 juillet et les jours d’après ont ressenti le besoin d’être suivis tout de suite par des spécialistes. D’autres ne l’ont exprimé que bien plus tard. « Ça dépend du métier, du caractère de chacun. J’ai vu des policiers, des pompiers arriver à l’occasion d’une autre intervention qui a fait résonance avec l’attentat, explique Damien Scolari, psychologue au sein de Maison pour l’accueil des victimes de la ville de Nice. Alors qu’ils pensaient pouvoir se débrouiller avec ça de leur côté, l’accumulation d’événements a été trop forte. »

Dans quelques cas, c’est l’autre attentat niçois, celui de la basilique Notre-Dame, qui a été déterminant : « ils se sont dit "là, ça commence à faire beaucoup, on n’a pas le temps de respirer" », poursuit-il. « Pour des infirmiers et infirmières, le Covid a eu aussi un impact. Rien que le fait d’être rappelés de congés, qu’on leur dise de se tenir prêts à intervenir a ravivé les tensions du 14 juillet », explique encore Damien Scolari, qui intervient notamment pour traiter « certaines images et les émotions qui y sont liées ». Et six ans après, il suit toujours plusieurs de ceux qui étaient en première ligne ce soir-là.