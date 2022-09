Les jeunes de 18 à 25 ans, qu’ils soient étudiants, en insertion ou en recherche d’emploi, n’auront plus d’excuse pour ne pas pédaler. La métropole de Lyon met désormais à leur disposition FreeVélo'v​, son service gratuit de location de vélos longue durée.

Ce service, unique en Europe et lancé en novembre dernier, s’adressait en priorité aux étudiants boursiers et aux jeunes en insertion. Il met à disposition un vélo reconditionné pour une période de 3 mois à un an, renouvelable jusqu’à deux ans. Il s’étend désormais à tous les étudiants, quel que soit leur niveau de ressources.

Une initiative qui soutient les filières de recyclage

Pour en emprunter un, les personnes intéressées doivent d’abord s'inscrire en ligne. Il leur faudra ensuite fournir une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou une attestation d’hébergement sur l’honneur, ainsi qu’un RIB qui sert de caution. Les vélos peuvent être retirés dans les agences, les campus ou lors d’événements organisés en septembre.

La métropole de Lyon souhaite ainsi mettre la pratique du vélo à portée de tous, tout en développant la filière du recyclage des vélos, et soutenir l’insertion de personnes en difficulté de part et d’autre de la chaîne.