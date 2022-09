Un millionnaire qui s’ignore. S’agit-il d’une ou d’un vacancier de passage étourdi par le soleil d’été ou bien d’un habitant qui a égaré son ticket ? Toujours est-il que la Française des Jeux recherche le titulaire d’un ticket gagnant d’EuroMillions valant 4,5 millions d’euros, rapporte Var Matin.

Validé dans les Hautes-Alpes le 12 juillet dernier, cette personne ne dispose plus que d’une semaine pour empocher son gain. Sans quoi, la coquette somme sera versée à l’Etat, et non remise en jeu, comme les dispositions d’une loi de 2019 le prévoient.