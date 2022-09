C’était il y a un an. Emmanuel Macron débarquait à Marseille et sortait le carnet de chèques. A l’issue d’une visite de plusieurs jours dans la deuxième ville de France, le président de la République promettait un plan d’investissement massif et dans plusieurs secteurs. Un an plus tard, les écoles sauce Macron ont fait leur première rentrée, signant là la première application d’une des mesures phares de ce plan « Marseille en grand ». Mais qu’en est-il des autres chantiers ? 20 Minutes fait le tour (et les comptes).

Transport : un milliard et des questions

C’était l’une des annonces emblématiques du chef de l’Etat. Pour rattraper le retard conséquent de la deuxième ville de France, Emmanuel Macron avait promis un financement d’un milliard d’euros, dont 250 millions en subventions, versé à un groupement d’intérêt public. Cette somme devait servir à financer l’automatisation du métro, mais aussi la création de quatre lignes de tramway et cinq lignes de bus à haut niveau de service.

Quelques semaines plus tard, dans une interview accordée à 20 Minutes, la présidente de la RTM Catherine Pila indiquait qu’il n’y aurait pas de création à proprement parler, mais plutôt deux extensions du tramway Nord-Sud, déjà dans les projets de la métropole. Ainsi, d’un côté, Catherine Pila promettait de prolonger le tramway, d’abord entre Castellane et la Gaye en 2025 et entre la Gaye et la Rouvière en 2028. En février dernier, la métropole a organisé une visite presse pour suivre le futur tracé du Val'Tram, qui reliera cinq communes de l’est marseillais à l’horizon 2025. Le dernier projet consiste à la création d’un tramway dans le quartier populaire de la Belle de Mai pour 2030.

Un an après, ce calendrier prévisionnel a déjà pris du retard, comme l’a révélé Marsactu. « Pour la première phase du tramway Nord-Sud, ce sera juillet 2025, détaille pour 20 Minutes Yves Moraine, chargé pour la métropole de suivre l’avancée du plan Marseille en grand. Pour le tramway des Catalans, ce sera le premier semestre 2028. Et la phase 2 du tramway Nord-Sud est prévue pour 2029. La concertation pour cette phase 2 a bien avancé et termine à la fin de l’année. L’étude de faisabilité a terminé au mois de juin et la maîtrise d’œuvre cet automne. »

Le président de la République avait par ailleurs annoncé que des « dispositions » seraient prises pour faciliter la desserte de l’aéroport « d’ici à la fin de l’année 2023 », dans la perspective des Jeux olympiques. Si la présidente de la Métropole affirmait en février dernier que le projet de téléphérique était toujours d’actualité, Yves Moraine se montre plus prudent. « Dans un document qu’on m’a remis en juillet dernier, il est indiqué que les études de faisabilité ont été finies depuis 2019 mais que le plan de financement n’est pas bouclé. Donc, vraisemblablement, ça ne sera pas dans le milliard ! »

« La première rame du futur métro de Marseille vient de sortir de l’usine d’assemblage de Valenciennes, et les premiers essais vont désormais débuter, précise la métropole auprès de 20 Minutes. Depuis plusieurs mois, les travaux de l’extension du tramway de Marseille vers le nord et le sud sont en cours de réalisation. L’ensemble des travaux de dévoiement sont pratiquement achevés, les travaux d’infrastructures ont débuté dès le mois de mars 2022 sur les trois secteurs des travaux. Concernant le BHNS B4, les études suivent leur cours et la requalification du boulevard Arnavon va bientôt débuter. »

Culture : un protocole d’accord bientôt signé

Lors de son discours au Pharo, Emmanuel Macron s’était dit prêt à accompagner Costa Gavras dans son projet de création d’une antenne marseillaise de la Cinémathèque française. « Nous implanterons également à Marseille une école CinéFabrique, pour les 18/25 ans, comme cela a été fait avec succès à Lyon. » Pour ces deux projets, selon nos informations, un protocole d’accord entre l’Etat, la ville, la métropole et la région va être signé le 14 septembre prochain. « Nous avons trouvé des sites pour ces deux structures », annonce l’adjoint à la culture Jean-Marc Coppola, promettant plus de précisions à l’issue de la signature.

Quant aux projets de grands studios de la Méditerranée, Jean-Marc Coppola indique que cette infrastructure serait portée par le privé, dans « une grande partie de l’ancien site de Saint-Louis Sucre ». « Il n’y aura pas un centime du contribuable là-dedans. »

Sécurité : des CRS, des voitures… mais pas de caméras

Le président de la République s’était rendu à Marseille après un été particulièrement meurtrier, ponctué par des règlements de compte à répétition. En conséquence, le chef de l’Etat avait multiplié les annonces envers les forces de l’ordre, promettant tous azimuts « plus de 8 millions d’euros pour équiper les policiers de Marseille en moyens numériques d’enquête, en nouveaux véhicules, 222 voitures et motos dès l’été ». Outre des moyens matériels supplémentaires, Emmanuel Macron s’était engagé à doter la cité phocéenne de 200 policiers supplémentaires en 2022.

Un an plus tard, trois compagnies de CRS, représentant 240 policiers, ont été déployées dans le département. « Il faut reconnaître que les promesses sont tenues sur les effectifs ou les moyens matériels, admet une source syndicale. Par contre, sur la vidéosurveillance, ça n’a pas bougé d’un iota. » Le président avait en effet annoncé le financement de 500 caméras de vidéosurveillance, pour une enveloppe globale d’un million d’euros, mais la question électrise les relations entre l’Etat et la ville de Marseille, pas franchement favorable à ce genre d’infrastructures. Lors d’une visite cet été à Marseille, le ministre de l’Intérieur a ainsi déploré que seule une cinquantaine de caméras soient bientôt déployées dans la cité phocéenne, et appelé le maire de Marseille à « faire sa part ».