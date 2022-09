La file des voitures s’étend jusqu’au boulevard adjacent. C’est la ruée vers l’essence dans cette station du groupe Total de l’avenue de la Justice de Castelnau. A Montpellier, comme partout ailleurs. Ils sont des milliers à avoir attendu ce 1er septembre et le passage de la remise carburant de 18 à 30 centimes par litre. Ici, le sans-plomb s’affiche à 1,410 euro. Le gazole 1,668 euro. Il faut remonter dans le temps pour retrouver de tels montants.

« On a eu énormément de clients, toute la journée, reconnaît Benjamin, de la station-service. Avec les aides de l’Etat et du groupe Total, les gens savent qu’ils font d’importantes économies à compter d’aujourd’hui. » La remise carburant de l’Etat de 30 centimes sera de mise jusqu’au 30 octobre. Beaucoup ont attendu ce jeudi pour faire le plein. « On a attendu au maximum avant de faire le plein. Douze centimes le litre, c’est important dans notre budget », reconnaît Ghislaine.

« Ils pourraient faire beaucoup plus »

« Depuis le début de la semaine, on jongle avec ma voiture et celle de ma femme », opine Mac. La station-service ne désemplit pas. « La quantité d’essence distribuée aux clients est près le double d’une journée normale », reprend Benjamin. Le coup de pouce est apprécié des consommateurs. Même si, pour Joël, le curseur peut être poussé plus loin encore. « On a des miettes par rapport à tout ce que l’Etat ramasse. Ils prennent 60 % de taxes. Alors ce rabais de 30 centimes, très bien. Mais ils peuvent aller beaucoup plus bas encore. »