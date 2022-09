Pour lutter contre le gaspillage, on renverse le système. Les Français qui ne veulent plus de pub non-sollicitée n’auront bientôt plus à se manifester tandis que ceux qui désirent la recevoir devront le signaler sur leur boîte aux lettres. Dès ce jeudi, le dispositif « Oui Pub » va être expérimenté dans 11 premières communes, comme Bordeaux, ou communautés de communes comme Grenoble-Alpes-Métropole.

De quoi limiter le gaspillage de papier dû aux prospectus publicitaires et rendre désuets les autocollants « Stop pub » instaurés en 2004. La distribution d’imprimés publicitaires sans adresse est interdite à partir du 1er septembre 2022 pour 31 mois, sauf si un autocollant « Oui Pub » est visible sur la boîte aux lettres.

Une éventuelle généralisation après 2025

Cette expérimentation est issue de la loi Climat et Résilience de 2021. Elle reprend partiellement une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui souhaitait interdire totalement ce type de publicité.

L’expérimentation va durer jusqu’en 2025 et concerne 2,5 millions de personnes. Après la période de test, un comité d’évaluation va se pencher sur « l’impact de l’expérimentation sur la production et le traitement des déchets papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés, sur les comportements des consommateurs, mais aussi sur les éventuelles difficultés de généralisation d’une telle mesure », explique le ministère de la Transition écologique.