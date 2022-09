Il a décidé de contre-attaquer. Visé par une plainte de L214, qui dénonce de mauvais traitements au sein de son élevage de lapins à Domalain ( Ille-et-Vilaine), Frédéric Blot a porté plainte à son tour pour violation de domicile. Dans une vidéo publiée la semaine dernière, l’association animaliste a épinglé le président de la Fédération nationale des groupements de producteurs de lapins. Sur les images, que L214 dit avoir tournées fin mai, on voit ainsi des lapins présentant des lésions cutanées et des blessures infectées aux oreilles, aux pattes et aux yeux.

🚨 ENQUÊTE 🚨

Bienvenue dans l’élevage du président des producteurs de viande de lapin français 🙌

Cette viande est notamment vendue par #LeGaulois



Voici la réaction des vétérinaires qui ont vu ces images 🎥 #LapinMadeinfrance



Fermons cet élevage 👉 https://t.co/tTAek4qfPJ pic.twitter.com/R63IHkYdPg — L214 éthique & animaux (@L214) August 25, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



D’autres images, souvent difficiles, montrent également des lapereaux morts en décomposition ou en train d’agoniser, l’un avec les pattes arrière coincées dans une cage. Suite à la diffusion de la vidéo, l’association a déposé plainte pour « le délit de mauvais traitement » en raison d’un « défaut de soins des lapins malades ou blessés, d’installations inadaptées causant des souffrances et de manipulations violentes » et pour « délit d’abandon » concernant des animaux blessés « laissés agonisants ».

Une autre plainte déposée contre l’éleveur

Contacté, le parquet de Rennes confirme avoir reçu la version complète de la plainte ce lundi. L’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs a également déposé plainte « pour les mêmes faits », précise Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. Ces deux plaintes ont été confiées au détachement de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de Rennes, à la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et au service vétérinaire santé protection animale de la Direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine.

Les faits dénoncés peuvent relever des délits « de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l’exploitant d’un établissement détenant des animaux et d’abattage d’animal hors d’un abattoir dans des conditions illicites », indique le procureur. Après l’ouverture de ces deux enquêtes préliminaires distinctes, les investigations se poursuivent. « Elles prendront plusieurs semaines », précise le parquet.

L214 déjà condamnée pour violation de propriété

Fin novembre, L214 avait été condamnée en appel pour la diffusion d’une vidéo clandestine tournée dans un élevage de lapins dans le Morbihan. La cour d’appel de Rennes avait en effet considéré que l’association s’était rendue coupable d’une violation de propriété et avait ordonné le retrait des images tournées.

Une décision jugée « particulièrement inquiétante » pour l’association qui avait décidé de se pourvoir en cassation. « L214 continuera de diffuser des images et de protéger les lanceurs d’alerte pour que le débat sur la place accordée aux animaux dans notre société se poursuive », avait prévenu l’association.