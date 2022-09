Les yeux dans les yeux, pour répondre directement à « Nelson, Anissa, Hugo et tant d’autres ». Emmanuel Macron s’est emparé du réseau social préféré des collégiens et lycéens pour leur parler. Sur TikTok, le président de la République « ne veut pas accepter que cette rentrée scolaire soit synonyme de calvaire », explique-t-il face caméra dans une vidéo déjà « likée » plus de 300.000 fois, refusant le retour « des injustices ».

Publiant en introduction des messages très durs reçus par des élèves, il se veut très clair : « ces menaces, ces injures, ce qui vous rend la vie impossible, a un nom, c’est le harcèlement ». Pour le million d’élèves qui en sont victimes, le chef de l’Etat assure « nous agissons avec vos professeurs » et les chefs d’établissements, évoquant des formations pour « détecter et accompagner ».

« N’acceptez rien », lance Emmanuel Macron, « le problème est du côté de ceux qui vous insultent, vous êtes dans votre droit », veut-il rassurer. Il rappelle par ailleurs l’existence du numéro 3020 pour que les victimes de harcèlement scolaire puissent se confier, ainsi que de l’application 3018 pour dénoncer le harcèlement en ligne. « Parlez-en, dénoncez-le », insiste-t-il.