Après deux années blanches en raison du Covid-19, les touristes sont bel et bien de retour au Mont-Saint-Michel. Dans les petites ruelles de la Merveille, plus de 15.000 visiteurs ont ainsi défilé quotidiennement entre le 8 et le 22 août. Un pic de fréquentation a même été atteint le 18 août avec la présence de 36.000 personnes sur le rocher. « C’est la journée record de la saison », indique Hervé Bierjon, directeur de l’office du tourisme.

Ce jour-là, le Mont-Saint-Michel a ainsi reçu en une journée l’équivalent de la population d’une ville comme Auxerre ou La Ciotat. « On a utilisé le mot de record : selon certains commerçants montois, il y avait des décennies qu’on n’avait pas vu autant de monde simultanément et sur une période aussi courte », ajoute Hervé Bierjon.

Mieux vaut privilégier d’autres périodes

Ce record peut toutefois poser des questions quant à la surfréquentation touristique du monument, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. « On comprend le phénomène d’attractivité et que nos visiteurs n’aient pas nécessairement le choix de venir à d’autres périodes. Dans l’absolu, ça n’offre de la satisfaction pour personne, car les gens attendent, piétinent, les commerçants n’ont pas toujours les effectifs pour pouvoir assurer un service de qualité à chacun des visiteurs », indique-t-il.

« Les rues sont un peu engorgées : il y a un effet de saturation qui n’est pas très satisfaisant pour quiconque », reconnaît-il, souhaitant « inciter les visiteurs à privilégier d’autres périodes ou des temps dans la journée qui sont un peu moins fréquentés ». En hiver, la fréquentation est d’environ 1.000 à 1.500 personnes par jour. En 2019, dernière année de référence en raison des années 2020 et 2021 marquées par la pandémie, quelque 2.410.000 personnes s’étaient rendus au Mont-Saint-Michel.