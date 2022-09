En cette rentrée 2022, les professeurs titulaires de l’Education nationale ont repris le chemin de l’école. A leurs côtés, des contractuels qui n’ont pas le statut de fonctionnaires sont recrutés pour permettre d’ajuster les effectifs. « La situation est comparable à celle de 2021, a souligné Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Bordeaux, lors de sa conférence de rentrée. Il y a un taux stable de contractuels et la majorité d’entre eux travaillaient déjà dans l’académie et sont donc expérimentés. »

Dans le second degré à Bordeaux, on dénombre 6 à 7 % de contractuels et 1 % dans le premier degré. « Seuls 0,5 % des professeurs du second degré sont des néocontractuels », insiste la rectrice. Elle a pris les devants pour éteindre la polémique sur la diffusion de petites annonces de recrutement de contractuels cet été. « D’habitude nous travaillons avec Pôle emploi et des annonces sur le site académique. Cette année, on a voulu plus de visibilité pour se projeter sur l’ensemble de l’année scolaire, a-t-elle précisé. On anticipe la demande de remplacement dans certaines filières [anglais, espagnol, technologie] pour sécuriser notre vivier de contractuels. »

« Ils sont bien en mal pour recruter des contractuels, commente Marlène Fernandez, secrétaire générale du SNUDI FO 33. Si les candidats se bousculaient au portillon, ils n’en seraient peut-être pas là. » Dans le premier degré, il aurait été possible de recruter davantage de fonctionnaires sans recourir à des contractuels, comme c’est de plus en plus le cas depuis trois ans. « Dans l’académie de Bordeaux, on avait plus de candidats au concours que de places, donc déjà au lieu de faire de l’emploi contractuel on pourrait recruter davantage, d’abord sur la liste principale », souligne Marlène Fernandez.

Et après, pour les besoins de dernière minute, il existe une liste complémentaire avec un vivier de 44 candidats pour le premier degré. Mais seuls 17 d’entre eux ont été recrutés à ce jour, en accord avec les consignes du ministère de l’Education nationale. Pour la secrétaire générale, il y a une seule explication possible : « la volonté de mettre en œuvre l’emploi contractuel en lieu et place de l’emploi de fonctionnaire ».

Dans le second degré « il y a un sujet qui ne date pas d’hier de l’appétence pour passer les concours », estime la rectrice de l’académie de Bordeaux. Une crise de la vocation qui s’explique, pour les syndicats, notamment par une dégradation des conditions de travail.

La problématique du remplacement a été davantage visible pendant la crise sanitaire pour les parents parce qu’ils « étaient alors contraints d’assumer leurs enfants », pointe Marlène Fernandez. Pour éviter la diffusion du Covid-19 dans toute l’école, les enfants devaient en effet rentrer chez eux, alors qu’en temps normal ils sont répartis dans les autres classes. Une façon de remédier au problème, sans le résoudre.