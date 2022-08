Petit problème d’arithmétique : si je grille douze chipolatas, quinze merguez et cinq côtes d’agneau, combien de morceaux de viande mes six invités auront-ils chacun ? Alors que la rentrée scolaire se concrétise, les mathématiques reviennent (en option) dans le tronc commun en Première. Depuis la réforme du baccalauréat, conduite lors du premier mandat d’Emmanuel Macron, la matière ne s’enseignait plus que dans quelques spécialités. Au détriment des jeunes filles qui se sont tournées vers d’autres enseignements. Mais pourquoi donc les maths sont-elles toujours genrées ? Sont-elles aussi indomptables pour les femmes que le sacro-saint barbecue dominical ?

En Terminale, 52 % des filles (contre 31 % des garçons) ont choisi d’arrêter la spécialité maths. Mais les origines de ce déséquilibre sont en réalité bien plus précoces. L’écart des notes se creuse dès la 5e et, pire encore, des différences de niveau commencent à s’observer dès le CP entre les filles et les garçons. « Ce n’est pas parce qu’elles n’ont pas les compétences qu’elles font ce choix-là », tempère immédiatement Diane Dupont, directrice du conseil diversité chez Diversidées. Car les filles sont tout à fait capables de réussir dans les matières scientifiques, quand elles les choisissent. En 2020, 98,5 % des filles en filière S ont obtenu leur baccalauréat contre 97,3 % des garçons, selon l'Insee.

La science pour les garçons, le dessin et le ménage pour les filles

« Les mathématiques, c’est une grosse préoccupation », admet Laetitia Veiras, la conseillère du recteur à l’égalité filles/garçons pour l’académie de Rennes. Le problème des maths a d’ailleurs déjà été abordé lors des réunions de rentrée 2022, assure-t-elle. Très jeunes, les filles apprennent que les maths, ce n’est pas fait pour elles. Diane Dupont et Laetitia Veiras évoquent toutes les deux la figure de Rey pour illustrer ce phénomène. Cet exercice consiste à faire reproduire une figure géométrique complexe de tête. Quand l’exercice est présenté aux écoliers comme géométrique, les garçons obtiennent de meilleurs résultats mais lorsqu’il est présenté comme un dessin, ce sont les filles qui se distinguent. La forme géométrique est pourtant identique dans les deux cas.

Que ce soit dans les pages de leurs problèmes à résoudre, dans leurs dessins animés ou dans leurs cours, les élèves sont sans cesse confrontés aux stéréotypes de genre. « Dans les catalogues de jouets, 77 % des jeux associés à la science sont représentés par des garçons », rappelle Diane Dupont, s’appuyant sur une étude de la sociologue Mona Zegaï datée de 2013. Et « dans les manuels de CP, les métiers scientifiques sont illustrés à 97 % par des garçons alors que les tâches ménagères ou la cuisine sont illustrées à 70 % par des filles », ajoute-t-elle.

De la confiance et des modèles

« On fait croire aux filles qu’elles ne sont pas bonnes en mathématiques », regrette la spécialiste de la diversité. A compétences égales en maths, les filles et les femmes ont tendance à se sentir moins légitimes que les hommes. « La confiance et l’estime de soi des élèves jouent un rôle important dans certains des différences constatées entre filles et garçons en mathématiques. Les perceptions personnelles de la compétence [influent sur] la réussite réelle » or « de nombreuses études ont montré qu’en général ce sont les garçons ou les hommes qui sont plus confiants en mathématiques », explique dès 2008 l’étude britannique A comparison of performance and attitudes in mathematics amongst the gifted.

« Les modèles scientifiques qu’ils soient historiques ou actuels sont très masculins », regrette l’experte de l’égalité femmes-hommes pour qui « il faut montrer plus de femmes scientifiques et de réussites féminines pour donner des modèles à suivre aux jeunes filles ». Car la représentation genrée s’insinue dès le plus jeune âge.

Dessine-moi une compositrice

Laetitia Veiras s’emploie justement à imprégner les bancs de l’école de modèles de grandes femmes. « On a fait récemment une formation avec des chefs d’établissements et on leur a demandé de citer une invention créée par une femme, une compositrice, une mathématicienne et je dois dire que les collègues ont beaucoup ramé », admet-elle. Mais, justement, l’objectif de ces formations est de pousser les enseignants à citer plus de modèles féminins et à éviter de continuer à « transmettre et creuser les stéréotypes sans en avoir conscience ».

Et quand on cite une femme en cours de science, on ne se contente pas de Marie Curie. « Marie Curie, c’est deux prix Nobel ! Qui peut donc s’identifier à elle ? », s’interroge Laetitia Veiras, qui remarque que pour être citée comme modèle en tant que femme, la barre est particulièrement haute. On peut pourtant dénicher des femmes scientifiques plus accessibles - et moins radioactives. Les Journées « Filles, Maths, Informatique » organisées en mars denier ont permis à des jeunes filles de rencontrer des femmes dans la science et de créer des marrainages ainsi qu’un accompagnement. « Globalement, il y a eu une prise de conscience et des mesures de prises depuis 2019 mais comme le problème est sociétal, pour le régler, il faudrait bouger toute la société », souligne Laetitia Veiras. Une tâche de Titanide.