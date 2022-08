Assis sur son lit, dans un deux-pièces sous les toits d’une maison des collines niçoises, Oleksii, 12 ans, profite de ses derniers instants de vacances pour jouer sur son téléphone. D’ici quelques jours, ses journées débuteront à 7 heures et ne se finiront pas avant 18h30. La particularité de la rentrée des classes d’Oleksii, c’est qu’il en a deux.

Avec sa mère Oksana, ils ont quitté Kiev au moment des premiers bombardements russes et sont arrivés en France début mars. Oleksii a alors déjà suivi des cours à Nice et continué sa 6e dans un collège à 10 minutes de là où il est logé. Malgré toutes les inconnues actuelles concernant l’avenir de son pays, le jeune garçon ne sait qu’une chose : il veut rentrer en Ukraine.

Pour cette raison, mais aussi parce que « c’est difficile de suivre des matières comme la physique-chimie ou les mathématiques dans une autre langue », ils ont décidé avec sa mère qu’il continuerait de suivre le programme ukrainien dispensé en ligne. « La première moitié de sa journée sera au collège de Nice et l’autre moitié, sur l’ordinateur », affirme sa mère.

Ne pas perdre le niveau de la formation scolaire ukrainienne

Sur son mail, il a déjà reçu tous les manuels numériques et son emploi du temps ukrainien. Pour les fournitures françaises, un sac à dos, une trousse et quelques cahiers sont « prêts ». « On attend pour faire les courses car il aura une liste précise dans chaque matière », précise Oksana. Il assistera au cours de français, anglais, espagnol, géographie et histoire puis reviendra tous les midis pour manger et être prêt pour 13h30 et participer aux cours ukrainiens qui durent cinq heures. « L’objectif est qu’il ne perde pas son niveau et qu’il puisse passer les examens de la formation ukrainienne et ainsi, faire ses études en Ukraine quand tout sera fini », explique sa mère.

Quand le sujet de la rentrée en France est évoqué, Oleksii sourit un peu gêné avant de répondre : « Je suis inquiet mais je suis prêt ». Et d’ajouter : « Mon plus grand problème c’est de pouvoir communiquer avec mes camarades. J’ai la même sensation que les autres enfants pour une rentrée des classes “normale” mais avec la barrière de la langue et donc une difficulté supplémentaire pour m’intégrer. »

1.200 élèves ukrainiens dispersés dans les établissements des Alpes-Maritimes

Même s’il progresse en français, son niveau « n’est pas très bon », commente Oksana. Il a tout de même suivi les cours de l’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur (Afuca) cet été pour lesquels sa mère est professeure. « On avait un groupe de 50 enfants, ils voulaient profiter des vacances et se changer les idées, convient-elle. Pour les plus petits, il n’y a pas de problème d’intégration mais pour les plus grands, ils veulent tous rentrer en Ukraine. Ce centre aéré était aussi une façon pour eux de se faire des amis, de passer du temps ensemble et de ne pas se sentir seul en France. »

Au total, 1.200 réfugiés ukrainiens vont faire leur rentrée dans les Alpes-Maritimes. Mais tous seront dispersés. Dans son établissement, Oleksii est avec deux autres Ukrainiens mais dans des niveaux différents. « On peut se parler pendant la récréation mais c’est tout », enchaîne-t-il.

Oleksii et sa mère Oksana sont partis de Kiev dès les premiers bombardements russes sur la ville ukrainienne et sont arrivés à Nice début mars - E. Martin / ANP / 20 Minutes

Heureusement, il communique « un peu » en anglais avec certains enfants et utilise parfois un traducteur pour comprendre ce que les professeurs expliquent. Car son collège ne dispensera pas de cours de français pour les Ukrainiens. Ils sont trop peu. Le jeune adolescent doit alors ajouter à son emploi du temps déjà chargé, l’apprentissage de la langue. « Ça ne lui laisse plus beaucoup de temps pour jouer car il est aussi inscrit à la natation. Le sport, c’est très important », insiste Oksana.

« On doit vivre chaque jour et ne pas penser à d’autres projets »

Oleksii cache difficilement sa « tristesse » de cette rentrée qu’il fera loin de Kiev. « On a discuté et il a compris qu’on était obligé de passer par cette étape pour avoir une sorte de vie normale, continue sa mère. On doit vivre chaque jour et ne pas penser à d’autres projets. On n’a pas le choix. On doit attendre. »

Elle ajoute : « Outre le stress de l’école, ce qui le préoccupe c’est de savoir quand il va revoir son père et sa grand-mère, tous les deux restés en Ukraine. » Elle aussi est inquiète mais « évite de trop le montrer ». « Pour mon fils, je dois être une mère qui n’est pas stressée, qui ne pleure pas et qui doit garder la tête haute malgré les nouvelles terribles qu’on reçoit. »

Ce soir, l’extinction des feux est à « 21h30, 22 heures maximum » pour tout le monde afin de « se remettre dans le rythme scolaire » et d'« avoir l’esprit occupé ».