Et si les grilles de l'école de Couthenans restaient fermées ce jeudi pour la rentrée scolaire ? Le scénario, assez incroyable vu de loin, n’est pas insensé. « Oui, personne n’entrera et elle sera fermée si rien ne bouge. Je n’ai pas d’autres solutions », promet le maire de ce village de Haute-Saône.

Jean-Pierre Jeanroy est catégorique : il ne veut pas que la directrice de l’établissement, en congé maternité l’an dernier, retrouve son poste. L’élu est loin d’être seul. « Une quinzaine de parents, sur la soixante d’élèves, ont signé une pétition » exigeant le retrait de l’institutrice en question confirme à 20 Minutes une mère de famille.

Leurs griefs ? « Elle avait par exemple laissé un enfant dehors en plein hiver pour le punir et en avait oublié un sur la pelouse alors qu’il dormait », assure-t-elle. « Il y a aussi eu des cas de harcèlement envers une Atsem qui va certainement porter plainte. Sans oublier de gros manquements au niveau de la sécurité », ajoute le maire, qui avait aussi sollicité l’inspection académique. « On m’avait certifié que la directrice ne reprendrait pas en septembre. Puis on a appris très tardivement qu’elle serait finalement à la rentrée ! » D’où les menaces, actuelles, de portes closes à l’école de Couthenans.

Face à cette situation, le directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) a tenté d’apaiser les tensions. « Il n’y a rien dans ce dossier qui justifie de priver les enfants d’école le jour de la rentrée. Les services de l’académie ont procédé à une analyse approfondie des éléments communiqués par les parents, les enseignants et le maire : il n’y a aucune raison d’aller vers une suspension de la directrice ou vers une sanction », a assuré Philippe Destable à L'Est Républicain.

« Un climat de tension et de peur »

Ce dernier a également proposé « un accompagnement serré de l’inspection académique et tout l’appui nécessaire pour garantir la sécurité des enfants et le déroulement normal des enseignements ». Les deux parties devraient en parler de vive voix ce mercredi après-midi. « J’ai bien peur que le Dasen reste sur sa position or la situation ne peut pas en rester là. On est dans un climat de tension et de peur. Des parents me l’ont dit : ils ne mettront pas leur enfant si elle reste », insiste Jean-Pierre Jeanroy. « Que les autres se rassurent, les gamins seront accueillis et occupés à la salle polyvalente. »