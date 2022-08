Sète a connu 74 nuits tropicales cet été

L’été 2022 a battu de très nombreux records en Languedoc et en Roussillon. Notamment à Sète où le thermomètre a atteint à 74 reprises une température au moins égale à 20°C au cours de la nuit. Le record de 2003 est égalé. Ce climat tropical s’est installé 46 jours consécutifs du 3 juillet au 17 août, ce que Météo-France n’avait encore jamais relevé dans l’île Singulière. Ce fut pire encore au Cap Béar, dans les Pyrénées-Orientales : 76 nuits tropicales au cours de l’été (dont 58 nuits consécutives) !

Cet été très chaud n’a généralement pas battu des records de températures maximales en Languedoc et dans le Roussillon. En revanche, il n’avait jamais fait aussi chaud, sur des périodes aussi longues : « le nombre de jours chauds ou très chauds, fut quatre à cinq fois plus important qu’à la normale », souligne Météo-France. Par exemple 51 jours à 35°C où plus dans la petite commune de Moules-et-Baucels, dans l’Hérault.

40°C atteints dès la mi-juin

La température de 40°C n’avait jamais été atteinte aussi précocement (dès le 17 juin par exemple à Prades-le-Lez, dans la métropole de Montpellier). De nombreuses communes ont battu des records hauts de températures minimales, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Les températures moyennes ont été entre 2,7 °C et 2,9 °C plus élevées que la normale dans les différents départements. Quant à la moyenne des températures maximales, elle a flirté avec les 4 °C au-dessus de la normale.