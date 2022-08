Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Mikhaïl Gorbatchev était déjà depuis plusieurs décennies dans les livres d’histoire pour son rôle crucial dans la fin de la Guerre froide. Le dernier dirigeant de l’ Union soviétique est décédé mardi à l’âge de 91 ans en Russie​. Si sa mort a suscité de vibrants hommages en Occident, où son combat pour la paix a notamment été salué, le contraste avec la sobriété du Kremlin est saisissant. Vladimir Poutine a ainsi simplement exprimé « ses profondes condoléances » et « enverra (ce mercredi) dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches » de l’ancien dirigeant. Joe Biden a par contre salué en Mikhaïl Gorbatchev un « leader rare ». Ses actes furent ceux d’un dirigeant ayant assez d'« imagination pour voir qu’un autre avenir était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir ».

Hassan Iquioussen n’a pas souhaité se soumettre à la justice. L’imam dont le Conseil d’Etat a validé mardi l’expulsion décidée par Gérald Darmanin est considéré comme étant en fuite et a été inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). Après la décision de l’institution publique, la police s’est en effet rendue dans l’après-midi au domicile du prédicateur de nationalité marocaine, à Lourches près de Valenciennes (Nord) afin de l’interpeller pour l’expulser vers le Maroc. Mais, ils ne l’ont pas trouvé, selon une source proche du dossier qui a évoqué la possibilité qu’il soit en Belgique.

Dans son bras de fer avec l’Occident, Vladimir Poutine continue de dégainer l’arme énergétique. Les flux de gaz russe vers la France vont ainsi totalement se tarir jeudi, après l’annonce mardi soir par le géant russe Gazprom de la suspension totale à cette date de ses livraisons à Engie. Pour justifier sa décision la compagnie a notifié au groupe français ne pas avoir reçu « en intégralité les sommes financières dues pour les livraisons ».