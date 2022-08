Les élèves les plus frileux devront prévoir une petite laine. Car cet hiver, la région Bretagne n’allumera pas le chauffage à fond dans les classes des lycées. « La température ne devra pas dépasser les 19°C », annonce ce mercredi son président Loïg Chesnais-Girard. Dans les faits, cette température maximale est déjà la norme dans la plupart des établissements même si aucun texte officiel ne fixe de seuil de température à l’intérieur des locaux scolaires. « Mais dans certains endroits, on pouvait parfois aller au-delà », souligne l’élu, qui veut mettre fin à cette situation. « Cette température maximale de 19°C en classe était déjà recommandée mais maintenant elle sera exigée », a-t-il assuré lors d’un point presse consacré à la rentrée dans les lycées.

Car avec la flambée des prix de l’énergie, la facture est salée pour les collectivités qui cherchent par tous les moyens à faire des économies. Avant le Covid-19, la région dépensait ainsi environ 8 millions d’euros pour chauffer et éclairer les 115 lycées publics bretons. « Ce sera au moins le double cette année, prévient Isabelle Pellerin, vice-présidente chargée des lycées. Et on peut avoir un peu peur pour la facture de 2023 ».

« Tout le monde va devoir faire des efforts »

Pour la région Bretagne, qui consacre chaque année 20 millions d’euros à l’isolation thermique de ses lycées, il y a donc urgence à agir à tous les niveaux. A commencer par la facture de chauffage, qui représente 55 % de la facture énergétique globale. « Baisser de 1°C le thermostat, c’est 7 % de consommation en moins », précisent les élus, qui veulent sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative aux écogestes. « Tout le monde va devoir faire des efforts, on n’a pas d’autre choix », prévient Loïg Chesnais-Girard, qui « compte sur les jeunes, engagés et sensibles à ces questions, pour jouer le jeu ».

Pour accompagner les proviseurs, quatre techniciens conseil seront aussi mobilisés au cours de l’année pour réaliser des diagnostics sur les installations. « Les révisions et interventions seront réalisées, si nécessaire, afin de garantir le meilleur rendement possible des systèmes de chauffage », indique la collectivité.