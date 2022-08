Alors que de nombreuses collectivités sont contraintes d’augmenter le prix des repas dans les cantines scolaires pour faire face à la flambée des prix, la région Bretagne va quant à elle instaurer le tarif unique dans ses lycées. Adoptée cet automne, la mesure sera mise en vigueur dès cette rentrée dans les 115 établissements publics de la région. « Nous harmonisons les prix dans un souci d’équité », souligne Isabelle Pellerin, vice-présidente de la région en charge des lycées.

La remise à plat de la grille tarifaire vise aussi à plus de clarté. Car jusqu’à présent, les tarifs des cantines étaient très disparates puisque chaque établissement fixait ses propres prix. Résultat, pas moins de 600 tarifs cohabitaient dans la région avec des prix allant de 2,57 euros jusqu’à 4,30 euros.

Un prix variant de 2,70 à 4,30 euros

Dorénavant, le nouveau tarif, basé en fonction du quotient familial, variera entre 2,70 euros pour les plus modestes et 4,30 euros pour les plus aisés. Cette refonte des tarifs fera donc des gagnants mais aussi des perdants. « Mais le coût réel d’un repas est estimé à environ 8 € », rappelle Isabelle Pellerin, précisant que « la région prend à sa charge entre 43 et 66 % du coût ».

Avec la hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, ce coût pourrait d’ailleurs encore s’envoler dans les prochains mois. « Nous regarderons la réalité de ces coûts à la fin de l’année et nous verrons s’il y a besoin de rééquilibrer des choses à la prochaine rentrée, indique l’élue. Mais ce sera à la charge de la région ».