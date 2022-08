Jeudi 1er septembre, 12 millions d'élèves vont retrouver le chemin de l'école. Une rentrée perturbée cette année par le manque d'enseignants et le recours à de nombreux contractuels. Et pourtant, même avec ces interrogations et ces difficultés, la rentrée reste un moment fort qui s'ancre dans les souvenirs et parfois pour le meilleur.

Que vous soyez encore scolarisés ou que vous ayez quitté l’école depuis longtemps, racontez-nous cette rentrée que vous n'avez pas oubliée grâce à cette enseignante ou enseignant passionné. Accueil formidable, présentation originale, Démonstration scientifique, sportive (ou autre) spectaculaire, méthode d’enseignement particulière, racontez-nous une première semaine de cours qui vous a particulièrement marqué.

» En quelle classe étiez-vous ? Qui était cet ou cette enseignante ? En quoi a-t-il marqué cette rentrée ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.