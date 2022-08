Les autorités surveillent de près l’île de Ré après la découverte d’un cadavre de goéland argenté contaminé par le virus de l’influenza aviaire, a annoncé ce lundi le préfet de Charente-Maritime Nicolas Basselier. Cinq communes de l’île de Ré, dont celle d’Ars-en-Ré où a été retrouvé l’oiseau​, ont été placées en vigilance renforcée.

Elles représentent une zone de contrôle temporaire (ZCT), pour une durée minimale de 21 jours qui se traduit par exemple par l’isolement des oiseaux d’élevages. « Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus en claustration, afin d’interdire les contacts potentiels avec les oiseaux sauvages », détaille la préfecture dans un communiqué.

Ne pas toucher à un oiseau mort

La préfecture poursuit : « Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire (augmentation de la mortalité, baisse importante dans les données de production) est immédiatement signalée à la direction départementale de la protection des populations par le détenteur ou le vétérinaire. Ces mesures s’appliquent aux élevages d’exploitation ainsi qu’à tous les particuliers. » Tous sont incités à renforcer leurs mesures de biosécurité concernant notamment le matériel et les moyens de transport.

Pour rappel, la consommation de viande, foie gras et œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles, ne présente pas de risque pour l’homme. Et en cas de découverte d’un oiseau mort, il ne faut pas le toucher mais noter l’emplacement du cadavre, ou le géolocaliser. Il convient ensuite de joindre l’Office français de la biodiversité au 05 46 74 95 20 ou la fédération des chasseurs de Charente-Maritime au 05 46 59 14 89.