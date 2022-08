Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’été n’est pas encore tout à fait terminé, mais Météo-France profite de la fin du mois d’août pour faire des premiers constats. Canicules à rallonge, incendies ravageurs et, dans des régions jusque-là épargnées, sécheresse record… L’établissement public dresse ce mardi le bilan d’un été inédit mais qui pourrait vite devenir la norme sous les effets du changement climatique. « L’été que nous venons de passer est un puissant rappel à l’ordre », a d’ailleurs lancé lundi la Première ministre Elisabeth Borne. La synthèse des relevés estivaux ne sera dévoilée qu’à 17 heures mais, sur les derniers mois, Météo-France a déjà égrené les records. Comme ces « séries exceptionnelles » de jours de chaleur (plus de 25 °C) consécutifs, par exemple à Marseille depuis le 9 mai, soit déjà 113 jours.

La violence ne retombe pas à Bagdad après le « retrait » politique de Moqtada Sadr, coup d’éclat annoncé lundi par le leader irakien chiite. Obus de mortier et tirs d’armes automatiques, la Zone Verte de la capitale, qui abrite des ministères et des ambassades, a sombré dans le chaos, avec au moins 15 morts parmi les partisans de Sadr. L’Irak est dans l’impasse politique depuis les élections législatives d’octobre 2021 mais la situation a brutalement dégénéré lundi lorsque des milliers de partisans du leader chiite ont envahi le palais de la République où siège le Conseil des ministres

Les méthodes de travail de Claude Atcher sont au cœur d’une polémique. A un peu plus d’un an du Mondial 2023 en France, le directeur général de la Coupe du monde de rugby a été mis à pied lundi « à titre conservatoire » et « avec effet immédiat ». Fin juin, une enquête de l’inspection du Travail avait été lancée après des révélations du quotidien sportif L'Equipe détaillant un « malaise social profond » au sein du GIP (Groupement d’intérêt public) France 2023, l’institution en charge de l’organisation du Mondial. Dans l’article, plusieurs employés du comité d’organisation, anciens et actuels, dénonçaient sous couvert d’anonymat le « management par la terreur » mis en place par Claude Atcher et sa cheffe de cabinet.