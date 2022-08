Lui ne manquera pas à l’appel. Jeudi, Louis, 48 ans, fera sa première rentrée de conducteur de car scolaire dans la banlieue de Toulouse. Et l’on sent ce débutant, souriant et zen, à la fois impatient de « voir cinquante gamins sourire dans le rétroviseur » et bien concentré sur le mantra de son nouveau métier : « Souple et dynamique ». Pas question de s’adonner à la conduite nerveuse ou enthousiaste avec un engin de 13 mètres de long et un « porte-à-faux » de trois mètres à l’arrière quand il tourne ; mais pas question non plus de se traîner avec hésitation en créant des embouteillages.

Sans conviction au départ

« Il ne faut pas confondre rouler avec un bus et conduire, j’ai découvert un vrai métier qui n’est pas donné à tout le monde », souligne le père de trois enfants. Un métier surtout qu’il n’avait jamais envisagé d’exercer il y a à peine six mois en arrière. Commercial de carrière il a brièvement monté une boîte en 2019. « Juste avant l’arrivée du Covid-19, ça a été vite plié », admet-il. Puis en mars dernier, alors qu’il multipliait les entretiens sans lendemain, il est tombé sur une annonce de la région Occitanie, impatiente de recruter alors que s’annonçait une pénurie de conducteurs scolaires.

« Ma conseillère Pôle emploi m’a dit que c’était une branche où on ne manquait jamais de travail. Alors je me suis dit, pourquoi pas, au pire j’aurais le permis D, ça pourra me faire un complément de retraite plus tard », raconte le conducteur. Louis n’a pas fait les choses à moitié. Il a non seulement passé et obtenu le fameux permis mais aussi décroché son titre professionnel de conducteur. Il a ingurgité la masse « colossale » de réglementation et compris, quand une partie de sa promo s’est faite recaler à la conduite en plateau, qu’il y avait une part d’inné, de hasard. « Faire un créneau en marche arrière avec un autocar, certains n’ont pas les prédispositions, c’est comme ça ».

Le commercial en reconversion a apprivoisé une profession à la fois technique et conviviale. « Je me suis vraiment découvert une vocation », dit celui qui s’est fait la main cet été en amenant des centres aérés à la piscine. Même ses enfants le trouvent changé. « Je m’épanouis et ça se ressent à la maison », confie-t-il en touchant distraitement son bracelet brésilien.

Au volant matin et soir, au bureau le reste du temps

Sa conseillère Pôle emploi l’avait aussi prévenu : « c’est 1.300 euros par mois au départ, si on a la chance de travailler à temps plein ». Sans compter les journées coupées. Deux heures de travail le matin avec démarrage à 6h30, deux heures le soir avec retour au bercail vers 19 heures. Mais, sur ce point, Louis est bien tombé. Chez Alcis, l’entreprise de transports qui l’a embauché, les tâches ne manquent pas. « Il y a même des administratifs qui ont le permis D et qui prennent ponctuellement le volant », explique Fabrice Marcon, son patron, Le profil de Louis lui a plu. En dehors de ses tournées, il lui a confié l’organisation des voyages Blablacar depuis le siège.

A travers elles, Louis se frotte aux longues distances, un créneau de conducteurs expérimentés et qu’il aimerait bien intégrer. « Dans quelques années, sans brûler les étapes ». L’immédiat, c’est la rentrée de jeudi et cette tournée pour laquelle il avoue qu’il fait des reconnaissances en voiture.