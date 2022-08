Comme la restauration ou le commerce, le secteur de l’animation n’attire plus grand monde. Cet été, beaucoup de moniteurs ou d’animateurs manquaient ainsi à l’appel dans les colonies de vacances ou les centres aérés. La précarité des contrats, les bas salaires et le manque de perspectives expliquent en grande partie la désaffection des candidats. Mais ces maux ne datent pas d’hier et les deux années de pandémie ont étalé au grand jour la crise que traverse cette filière.

En cette rentrée des classes, la situation s’annonce donc compliquée. Beaucoup de villes recherchent ainsi en urgence des animateurs pour accueillir les enfants sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Un travail de l’ombre mais qui se révèle pourtant crucial pour favoriser l’épanouissement de chaque élève. « Ce sont des temps complémentaires du temps scolaire qui permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités et participent à leur réussite », souligne Nathalie Appéré, maire de Rennes.

Des contrats annualisés à la place des vacations

Dans la capitale bretonne, qui compte près de 70.000 étudiants, la municipalité n’a pas trop de peine à recruter des animateurs. Mais elle doit, comme toutes les villes, faire face à un important turn-over, rendant parfois l’accueil des enfants compliqué. Pour fidéliser ses équipes d’animation et rendre le métier plus attractif, la ville de Rennes s’est ainsi engagée depuis cet été à revaloriser les salaires, qui s’élèvent désormais à 10,90 € de l’heure pour les animateurs de niveau 1 et à 12 € pour les animateurs de niveau 2 (surveillant de baignade, secrétaire, animatrice inclusion, assistant sanitaire). « Cela représente une hausse comprise entre un et deux euros de l’heure », indique Nathalie Appéré.

Pour lutter contre la précarité du métier (horaires décalés ou fragmentés, absence de perspectives d’évolution…), la municipalité bretonne va aussi expérimenter dans deux écoles la mise en place de contrats de travail annualisés pour les animateurs qui travaillent habituellement comme vacataires. « A chaque rentrée, les animateurs sauront combien d’heures ils feront dans l’année, ce qui leur donne de la visibilité », précise Gaëlle Rougier, adjointe déléguée à l’éducation, qui s’engage à ce que « le contrat devienne la règle et la vacation l’exception » dans les prochaines années.

Des formations seront également proposées en cours d’année aux animateurs comme l’apprentissage du breton, le passage du BAFA Nature ou la sensibilisation au handicap.