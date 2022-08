La préfecture de la Gironde vient de lancer, ce lundi un message de « prudence » concernant un danger de chutes d’arbres, en lien avec l’alerte jaune aux orages lancée par Météo-France dans le département. « Des orages sont attendus cet après-midi qui pourraient être localement forts avec un risque de grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h et des cumuls de pluie entre 20 et 40 mm en peu de temps » rappelle la préfecture.

Il est ainsi « demandé aux usagers qui empruntent les axes de circulation traversant le massif forestier sinistré par les incendies, notamment de Landiras et de la Teste-de-Buch, de faire preuve de la plus grande prudence et de limiter la vitesse en raison des risques aggravés de chutes d’arbres. »

La Gironde toujours placée en vigilance orange aux feux de forêt

La préfecture rappelle par ailleurs que « le département de la Gironde est maintenu en vigilance orange pour le risque d’incendies en forêt, du fait des conditions météorologiques et de l’état de sécheresse du massif. »

Par conséquent, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur, les activités forestières ainsi que les activités ludiques et sportives restent interdites entre 14 heures et 22 heures dans les espaces exposés des communes forestières.