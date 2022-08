L’enfer des enfers. C’est ainsi que les gardiens surnommaient le phare d’Ar-Men, régulièrement balayé par la houle bretonne. Plantée sur un rocher au large de l’île de Sein ( Finistère) la tour s’étire à plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mis en service en 1881, le phare noir et blanc fait partie des plus connus du littoral français. Mais comme celui de la Jument ou de la Vieille, il souffre grandement, notamment depuis son automatisation en 1990 qui a entraîné le départ de ses derniers gardiens. Pour y remédier, la Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (Dirm Namo) a annoncé qu’Ar-Men faisait actuellement l’objet d’un important chantier de rénovation.

Qui voit Sein voit sa fin

Les agents des Phares et balises ont entrepris la restauration de la lanterne. Démontée en juillet, la lanterne d’Ar-Men a été transportée à terre jusqu’aux ateliers du quai Malbert, à Brest. Chargée d’éclairer l’horizon et de prévenir les bateaux de la proximité des dangereux rochers du raz de Sein, l’optique d’une portée de 20 milles nautiques (environ 40 kilomètres) va être restaurée. Modernisée en 2019, la lentille de Fresnel a pu être conservée. Sa cuve à mercure a disparu, remplacée par un système de roulement à billes.

Le chantier est colossal et il faudra au moins deux ans pour que la lanterne soit réinstallée courant 2024. « La réinstallation sera suivie de divers travaux complémentaires, dont le ravalement du phare », prévient la Dirm Namo. D’ici là, un dispositif lumineux provisoire viendra alerter les navigateurs qui s’approcheraient trop des côtes.