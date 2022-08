Il fait encore chaud dans le Sud Ouest de la France ce lundi. Les fortes températures, qui devraient atteindre 33° à Bordeaux et 36° à Toulouse dans la journée, seront accompagnées dans l’après-midi d’averses localement en Aquitaine et Midi-Pyrénées, et surtout d’orages, a priori brefs mais intenses.

« Progressivement cet après-midi, le temps menaçant avec quelques averses et parfois de l’orage s’étend à un grand quart sud-ouest jusqu’à la Vendée, le Poitou, le Limousin et le sud du Massif Central. Et surtout une salve orageuse plus marquée traverse l’Aquitaine en direction de Midi-Pyrénées puis du Golfe du Lion en soirée », indique Météo-France dans son bulletin de prévisions du jour.

En certains endroits, les pluies passagères seront soutenues, agrémentées de grêle et de fortes rafales de vent soufflant jusqu’à 90 à 100 km/h.

🌩️Des #orages parfois forts, venteux et grêligènes devraient se produire sur le sud-ouest du pays entre Nouvelle #Aquitaine et #Occitanie ce lundi.

🌩️Des #orages parfois forts, venteux et grêligènes devraient se produire sur le sud-ouest du pays entre Nouvelle #Aquitaine et #Occitanie ce lundi.

Les détails : https://t.co/dookCX0aeA pic.twitter.com/HE5e8LQzcE — Keraunos (@KeraunosObs) August 29, 2022



Selon le site Keraunos, ce phénomène est dû à « une anomalie d’altitude positionnée ce matin sur le nord du Portugal qui va gagner le golfe de Gascogne en cours de soirée. Dans un flux de sud-ouest instable, le cyclonisme va s’accentuer sensiblement sur un grand quart sud-ouest de la France ce lundi », explique l’Observatoire français des tornades et des orages violents. Ces averses orageuses progresseront mardi vers le nord et l’est.