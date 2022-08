On entend parler d’eux tous les jours en ce moment : les enseignants contractuels seront plus nombreux cette année à rejoindre les établissements. Et ce en raison de la crise des vocations enseignantes. Environ 3.000 ont été embauchés cette année et formés en quelques jours avant de se retrouver face à une classe à cette rentrée.

Si vous êtes contractuel, expliquez-nous pourquoi vous avez voulu vous engager dans cette voie ? Dans quelle(s) classes(s) avez-vous été affecté ? Quelle formation avez-vous reçue cet été ? Quel travail avez-vous fourni pour vous préparer ? Appréhendez-vous les premiers jours avec les élèves ? Allez-vous solliciter les enseignants titulaires quand vous aurez besoin d’aide ? Si vous avez déjà été contractuel les années précédentes, comment cela s’est-il passé ?