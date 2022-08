Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Que s’est-il passé entre Paul et Mathias Pogba ? Pour en savoir plus, les enquêteurs ont entendu Paul Pogba au sujet des menaces dont il aurait été victime. Selon France Info qui cite des sources proches du dossier, une enquête pour « tentatives d’extorsion en bande organisée » sur le joueur de l’équipe de France et de la Juventus Turin est ouverte depuis le début du mois d’août. A l’Office central de lutte contre le crime organisé, le champion du monde aurait révélé être victime de menaces et de tentative d’extorsion de la part de son propre frère, auteur d’une vidéo énigmatique sur TikTok ce samedi, et d’amis d’enfance.

Borne invitée vedette de la rentrée du Medef pour parler sobriété énergétique

La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s’ouvre ce lundi avec deux invités vedettes : Elisabeth Borne et Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien va intervenir en visioconférence et en direct. Mais c’est surtout le discours de la Première ministre qui est particulièrement attendu. Lors de sa prise de parole, elle compte notamment appeler les entreprises à la sobriété énergétique.

Les Américains (re)visent la Lune. Une mission de six semaines dans l’espace, en préparation depuis plus d’une décennie, lancée devant des dizaines de milliers de spectateurs : la nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller ce lundi pour la première fois depuis la Floride, direction la Lune. Cinquante ans après le dernier vol d’Apollo, la mission Artemis 1 doit marquer le lancement du programme américain de retour sur notre satellite, qui doit permettre à l’humanité d’ensuite atteindre Mars, à bord du même vaisseau. La Nasa aura donc une fois de plus ce lundi, à 14h30, la tête dans les étoiles.