Covid-19, Guerre en Ukraine, Réchauffement climatique, etc. Les derniers événements ont un petit goût de fin du monde. De celle qui incite certains à prendre des cours de survie en pleine nature ou à construit un bunker sous son jardin en cas de guerre nucléaire. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui déclarent se préparer à toutes les catastrophes, persuadés que le pire arrive bientôt.

Ce jeudi, leurs convictions ont été renforcées par des publications alertant sur des communications du gouvernement, relayées par les préfectures, sur la nécessité pour les citoyens de préparer un kit d’urgence.

Plusieurs messages alarmistes ont été publiés depuis ce jeudi. - Capture d'écran Twitter

Depuis toutes les hypothèses vont bon train, certains évoquant une guerre nucléaire, une attaque biochimique, etc. Ceci sans compter que les publications sont accompagnées d’un lien conduisant sur une page du gouvernement intitulée « préparer son kit d’urgence ». Cette page liste tous les bons conseils à suivre en cas de situation d’urgence. De la construction d’un plan d’urgence de quartier, à la préparation d’un sac comprenant tout le nécessaire (médicament, vivres, etc.) tout y est. Alors faut-il vraiment s’alarmer ? Pour vous, 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

20 Minutes a contacté une dizaine de préfectures un peu partout en France et leur réponse est quasi unanime : elles n’ont reçu aucune communication de ce type de la part du gouvernement. A Saint-Brieuc, (Côtes-d’Armor), on s’étonne de cette rumeur : « Nous recevons des dizaines de communications et de directives tous les mois de la part du service d’information du gouvernement (SIG), mais nous n’avons jamais eu connaissance d’une telle demande. »

Le SIG, créé en 2000, dépend de Matignon et à pour mission d’informer le grand public de l’action du Premier ministre et du gouvernement. Il est également chargé de piloter et de coordonner, au niveau interministériel, la communication gouvernementale, comme son nom l’indique. Joint au téléphone par 20 Minutes, le SIG confirme la réponse des préfectures : « Aucune mobilisation sur une communication autour du kit d’urgence n’a jamais été demandée. »

Alors les internautes ont tout simplement rebondi sur les recommandations transmises par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui était en déplacement ce mardi dans l’Aude. Le département est en proie à de forts risques d’inondations et le ministre a appelé les habitants à se préparer un kit de survie en cas d’urgence. Et en Haute-Savoie, département sujet à des feux de forêts et placé à plusieurs reprises en vigilance orage ces derniers jours, la préfecture a posté sur son compte Twitter, un rappel sur la nécessité d’avoir ce kit, prêt et sous la main.

Un kit d’urgence a toujours avoir chez soi

Ce kit d’urgence existe bien, et la page internet qui lui correspond est bien hébergée par le site du gouvernement.fr. Les conseils qui y sont prodigués ne concernent pas une catastrophe en particulier, mais dresse une liste des choses à avoir en cas de situation d’urgence.

Sur Web archives, on constate que la page a été publiée en 2016. - Capture d'écran

Une rapide recherche dans les archives du Web permet cependant de constater que la page a été créée et mise en ligne le 21 juillet 2016, longtemps donc, avant les publications des internautes, de la préfecture de la Haute-Savoie ou la déclaration de Christophe Béchu.

Reste que le gouvernement rappelle qu’il est pertinent de préparer un kit de survie et de toujours l’avoir toujours prêt chez soi. Il conseille également de garder en mémoire les consignes​ à appliquer en cas de situation d’urgence.