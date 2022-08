« Au Planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. » Quelques mots sur un support de campagne, il n’en fallait pas plus pour déchaîner les passions, les twittos et les politiques, évidemment. Depuis bientôt dix jours, une affiche de sensibilisation aux droits LGBTQIA +, diffusée par le Planning familial (PF), bouleverse les internets. Pour vous aider à mieux comprendre cette « affaire du Planning familial » mêlant sexualité, genre et parentalité, 20 Minutes fait le point.

D’abord, c’est quoi le Planning familial ?

Le « Planning familial » est une organisation militante à but non lucratif créée en 1956 sous le nom de « La maternité heureuse » qui avait pour but de permettre à chaque femme et à chaque couple de contrôler les naissances, dans un contexte d’interdiction de l’avortement. Comme l'explique le PF sur son site internet, c’est en 1960 que l’association devient le « Mouvement français pour le Planning familial » (MFPF) dit le « Planning familial ». Ce dernier accueille aujourd’hui près de 300.000 personnes chaque année dans des centres dédiés à la santé reproductive et sexuelle.

Aujourd’hui le Planning Familial se définit comme un « mouvement féministe et d’éducation populaire », qui prend en compte « toutes les sexualités » et qui défend « le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité ». En France, le Planning familial compte 72 associations départementales et neuf fédérations régionales, toujours selon ses propres chiffres.

Pourquoi l’association est dans la tourmente ?

Le Planning familial a lancé il y a plusieurs semaines une campagne d’information et de communication autour de l’accueil, en son sein, des personnes transgenres. Cette campagne est réalisée par l’auteur et illustrateur de BD transgenre Laurier The Fox. Une affiche a particulièrement mis le feu aux poudres. Le 17 août dernier, Laurier The Fox a diffusé sur son Twitter un dessin représentant un homme transgenre (c’est-à-dire né biologiquement femme et dont l’identité de genre est masculine) pendant sa grossesse. Le dessin est légendé avec ce slogan : « Au Planning, les hommes aussi peuvent être enceints ».

La 3e affiche de la série que j'ai eu l'honneur de réaliser pour le #PlanningFamilial🥰

L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J'ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J'ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J'accepte pour aujourd'hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’objectif du Planning familial était de réaffirmer la notion d’accueil « inconditionnel » dans ses centres. « Certaines personnes trans demandent conseil pour la contraception, l’avortement, le suivi médical de leur transition », et « il nous appartient de faire en sorte qu’elles se sentent les bienvenues », explique ainsi l’association.

Avant la dépénalisation de l'homosexualité @leplanning s'est engagé avec les personnes LGBTQI. Aujourd'hui nous réaffirmons notre combat pour l'égalité des droits, la lutte contre les discriminations et rappelons que chacun•e est bienvenue au Planning 🌈💜 #loi4aout1982 pic.twitter.com/8uEDnvtV9G — Le Planning Familial (@leplanning) August 4, 2022



Mais qui est tourmenté par cette affiche exactement ?

L’affiche et plus largement le message « Au Planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints », a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, notamment par des voix de droite ou d’extrême droite. Sur Twitter, la députée RN Laure Lavalette a ainsi fustigé des « militants archi-subventionnés qui ne cherchent qu’à répandre leur idéologie grotesque et mensongère ». De son côté, Laurence Trochu (Reconquête !) a dénoncé les « doctrines » de l’association. « Nous n’en voulons pas », a-t-elle écrit sur Twitter, avec le hashtag « #ProtegeonsNosEnfants ».

Madame la Ministre Merci de nous préciser par quelle voie un homme enceint accouche ? c'est tellement grotesque ! Comment pouvez vous soutenir une campagne pareille plutôt que de remettre de l'ordre dans le @leplanning en plein délire ? https://t.co/elBlmnV0OE — Nadine Morano (@nadine__morano) August 22, 2022



Dénonçant des « dérives » qui « doivent cesser », le député (LR) Fabien Di Filippo a estimé de son côté que le Planning familial « s’éloigne de la science pour verser dans le militantisme idéologique le plus contestable ». Plusieurs personnalités de Reconquête !, le parti d’Eric Zemmour, ont également accusé le Planning familial de promouvoir la « théorie du genre ». Quant à Thierry Mariani (RN), il a assuré sur BFMTV que l’association s’éloignait « de ses objectifs originels ».

Dans les colonnes du Figaro, l’historienne féministe Marie-Jo Bonnet a tablé sur la destruction des combats féministes par une « idéologie transhumaniste ». Enfin, sur le site internet de Marianne, des figures du féminisme en tête desquelles Marguerite Stern, à l’origine du mouvement « Collages féminicides », et Dora Moutot, auteure et créatrice du compte Instagram@tasjoui, ont adressé une lettre ouverte à la Première ministre Elisabeth Borne pour faire part de leur « inquiétude » quant à la « dérive idéologique » du planning familial.

Et qui a apporté son soutien au Planning familial ?

La ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, a apporté dès lundi son soutien au Planning familial.

« Le Planning familial est une association historique essentielle pour les droits des femmes et l’accès à la contraception et à l’IVG. J’en soutiens pleinement l’action », a déclaré Isabelle Rome. « Ne laissons pas l’extrême droite attiser les haines en instrumentalisant une campagne de communication dont je peux comprendre qu’elle ne fasse pas consensus », ajoute-t-elle. A noter que l’actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo a également apporté son soutien à l’association féministe, tout comme Philippe Poutou, tête de file du NPA, entre autres personnalités politiques.

De son côté, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a publié un communiqué sur son site internet​ soulignant son soutien au Planning familial, « face aux attaques dont il fait l’objet ». Et de rappeller le rôle de l’association pour « l’accueil inconditionnel des personnes, quelle que soit leur identité de genre ». « Le Planning familial casse les représentations du masculin et du féminin. Or cette rupture a toujours irrité les mouvements qui ont une représentation très sexuée de la société, selon les schémas habituels attribués à l’homme et à la femme », ajoute la LDH.

Quelle est la réponse du Planning familial ?

L’association féministe a dénoncé dans un communiqué une « campagne de dénigrement sur le dos des minorités de genre ». Dans ce communiqué publié sur Twitter, l’association se dit « victime d’une attaque extrêmement violente sur Twitter et sur d’autres réseaux sociaux, de la part de personnalités d’extrême droite et de leurs sympathisants ».

« Ces attaques prennent prétexte d’une affiche présentant une personne trans pour appeler à notre désubventionnement, pour questionner notre légitimité en tant qu’association de défense des droits des femmes et de lutte pour le droit à l’avortement », déplore encore le Planning familial. Ce dernier a récemment indiqué qu’elle réfléchissait à une éventuelle action en justice contre les « instigateurs de haine, qui sont parfois des élus de la République ».