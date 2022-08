Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron annonce la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi à Alger l’établissement d’une commission mixte d’historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d’Algérie. « Nous avons un passé commun » qui « est complexe, douloureux » et « nous avons décidé ensemble » de créer « une commission mixte d’historiens » pour « regarder l’ensemble de cette période historique », « du début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté (…) d’accès complet à nos archives », a déclaré Emmanuel Macron au cours d’une déclaration commune avec son homologue Abdelmadjid Tebboune au premier jour de sa visite en Algérie.

Rentrée scolaire 2022 : « Nous devons faire avec la situation qui est tendue », affirme Pap Ndiaye

La rentrée s’annonce « dans des conditions convenables » mais « pas optimales », a déclaré jeudi soir le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye, précisant que la hausse des salaires promise pour les enseignants interviendrait en septembre 2023. « La rentrée s’annonce dans des conditions assez similaires à l’an dernier alors que les conditions se sont dégradées », a dit le ministre sur France 2, faisant référence à la pénurie d’enseignants qui a conduit à l’embauche de « 3.000 contractuels ».

Une « très bonne saison » saison estivale 2022 pour la France

L’été a été une « très bonne saison », confirme à l’AFP Solange Escure, directrice nationale des Gîtes de France. Les taux d’occupation n’ont cessé de grimper pour atteindre 86 % en août (+6 points par rapport à 2019). « Entre le 23 juillet et le 20 août, les taux étaient même de 100 % », ajoute-t-elle. « On est bien parti pour que 2022 soit meilleure que 2019 » qui était déjà une année record, se réjouit Nicolas Dayot, président de la fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA). La FNHPA s’attend à atteindre les 130 millions de nuitées sur l’ensemble de l’année 2022, soit un million de plus qu’en 2019. « C’est un super été, un été record », ajoute le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. La compagnie aura transporté 23 millions de voyageurs en juillet et août sur les TGV et Intercités en France. Avec l’international (Thalys, Eurostar, liaisons vers l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne), le chiffre monde à 28 millions. « Ça fait globalement 10 % de voyageurs en plus par rapport à l’été 2019 », selon lui.