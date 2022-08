Rentrée scolaire 2022 EN DIRECT : Le ministre de l’Education Pap Ndiaye annonce un concours exceptionnel de titularisation pour les profs contractuels...

10h06 : Carole Grandjean prend la parole sur la voie pro

C’est la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Elle reparle des temps de découverte professionnelle dès la 5e. « Les rectorats accompagneront chaque collège volontaire qui se lancera ». Une réforme du lycée pro sera engagée après des concertations. Et ce, pour limiter le nombre de décrocheurs et améliorer les possibilités de poursuite d’études. Les temps de stage seront augmentés de 50 % dès cette rentrée et les élèves recevront une gratification pour cela.