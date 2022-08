Le président de la fédération nationale des groupements des producteurs de lapins (Fenalap) est dans le viseur de L214. L’association de défense des animaux a porté plainte mercredi contre Frédéric Blot pour mauvais traitements dans son élevage d'Ille-et-Vilaine. L214 a déposé plainte auprès du procureur de la République de Rennes « pour le délit de mauvais traitement » en raison d’un « défaut de soins des lapins malades ou blessés, d’installations inadaptées causant des souffrances et des manipulations violentes » et pour délit d’abandon concernant des animaux blessés « laissés agonisants ».

— L214 éthique & animaux (@L214) August 25, 2022



La plainte vise l’exploitation située à Domalain « en qualité de personne morale », ainsi que son dirigeant, Frédéric Blot, et le vétérinaire sanitaire de l’élevage. Les images que l’association dit avoir tournées fin mai montrent des lapins élevés en cages à sol grillagé, pour éviter l’accumulation d’excréments, comme le prévoit la réglementation. Certains animaux semblent néanmoins présenter des lésions cutanées et des blessures infectées aux oreilles, aux pattes et aux yeux.

Des lapins vendus sous la marque Le Gaulois

D’autres images, rendues publiques mercredi soir et souvent difficiles, montrent des lapereaux morts en décomposition ou en train d’agoniser, l’un avec les pattes arrière coincées dans une cage. « Certains lapins ont les pattes jaunies à force d’être en contact avec leurs urines », a souligné Sébastien Arsac, cofondateur de L214. Selon l’association, l’élevage exploite 1.500 lapines reproductrices, inséminées tous les 42 jours et donnant naissance à plus de 130.000 lapereaux chaque année.

« Une partie des lapins issus de cet élevage sont commercialisés sous la marque Le Gaulois » du groupe volailler LDC, assure L214. L’association réclame la fermeture d’urgence de l’exploitation, censée s’ériger « en exemple » et « montrer l’avenir de la filière ». Président de la Fenalap, Frédéric Blot est également à la tête du groupement Elvilap qui commercialise 2.6 millions de lapins par an, soit environ 10 % de la production française.