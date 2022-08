Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après plusieurs mois de crise diplomatique, Emmanuel Macron souhaite relancer le partenariat avec Alger. Avec en tête cet objectif, le président français va se rendre ce jeudi en Algérie pour une visite de trois jours. « Ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l’avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d’apaisement des mémoires », a précisé la présidence française. Durant sa visite, Emmanuel Macron se rendra notamment à Alger et Oran.

Comme promis par Gérald Darmanin, l’Etat a décidé de soutenir la Corse après les orages meurtriers du 18 août. L’état de catastrophe naturelle a en effet été reconnu pour plusieurs communes de l’île, dont Calvi, selon le Journal officiel de ce jeudi. Cette reconnaissance va permettre aux sinistrés d’être indemnisés par les assureurs pour des risques habituellement exclus des contrats.

A quelques jours de la rentrée scolaire, l’UFC-Que Choisir alerte les parents. Un test comparatif révèle en effet la présence de composés toxiques, cancérigènes allergisants ou de perturbateurs endocriniens dans 40 % des fournitures scolaires. Stylos billes et rollers, cartouches d’encre, surligneurs, feutres et crayons de couleurs… l’association a recherché ces molécules nocives dans un échantillon de 36 fournitures les plus présentes dans les rayons. « Nous avions déjà lancé une première alerte sur les fournitures scolaires il y a six ans, après avoir fait un test aux résultats catastrophiques. Aujourd’hui, on se rend compte que les autorités et les fabricants n’ont pas du tout fait d’efforts », déplore Elisabeth Chesnais, journaliste à Que Choisir. Avec cette seconde alerte, l’association espère que la prise de conscience va cette fois être réelle.