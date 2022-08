Le jeudi 1er septembre, ce sera le grand retour des élèves dans les classes. Mais outre cette rentrée toujours marquante pour les enfants (et leurs parents), plusieurs changements vont intervenir, comme chaque début de mois, dans le quotidien des Français. Et beaucoup concernent le pouvoir d’achat.

La remise sur le carburant, notamment, est pérennisée et même augmentée : elle passe à 30 centimes par litre jusqu’à fin octobre, avant une baisse prévue en fin d’année. Début septembre toujours, les allocs, les bourses étudiantes et les pensions de retraite sont augmentées. De son côté, la réforme de l’ assurance emprunteur suit son cours et s’ouvre aux contrats déjà établis, tandis que l’utilisation des tickets restaurants​ va connaître de nouvelles adaptations. Envie de tout savoir pour être paré(e) à la rentrée ? On vous résume tout ça en vidéo.