Des passagers de l’Eurotunnel entre la France et l’Angleterre ont dû évacuer par un tunnel de service mardi soir en raison d’une alarme à bord d’une navette ayant provoqué des heures de perturbations, a indiqué l’opérateur de la liaison. « La navette a été amenée à un arrêt contrôlé et inspectée. Par mesure de précaution, pour leur sécurité et leur confort, nous avons transféré les passagers à bord vers une autre navette, via le tunnel de service », précise John Keefe, directeur des Affaires publiques du groupe Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche.

@BBCNews here's some footage from today's tunnel escape pic.twitter.com/O5fRnZ4b4i — James Hamilton (@underemployed) August 23, 2022



Des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des passagers empruntant à pied un tunnel, certains avec leurs affaires ou leur chien. Sarah Fellows, 37 ans, de Birmingham, a déclaré à l’agence de presse PA que « Le tunnel de service était terrifiant ». « C’était comme un film catastrophe », a-t-elle décrit, « Il y avait une femme qui pleurait dans le tunnel, une autre femme qui faisait une crise de panique ». Michael Harrison, de Cranbrook, l’un des passagers du train évacué, a déclaré être « finalement arrivé à Folkestone six heures après l’embarquement. »

« Les opérations comme celle-ci prennent du temps, mais elles sont pour la sécurité de tous et doivent être menées avec précaution », a affirmé John Keefe, ajoutant que cela avait eu pour conséquence des temps de traversée plus longs. « Même si certains passagers ont vécu un voyage plus long que prévu, tout le monde était en sécurité à tout moment », a-t-il assuré. Le service était de retour à la normale mercredi matin.