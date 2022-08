Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est la fin des vacances pour l’exécutif. Le Conseil des ministres se réunit ce mercredi à l’Élysée, dans un climat rempli d’incertitudes liées à la guerre en Ukraine, au dérèglement climatique et à l’inflation, en attendant les hostilités parlementaires qui ne reprendront qu’en octobre. Après trois semaines au Fort de Brégançon, Emmanuel Macron réunit donc son gouvernement, au lendemain d’un dîner de travail, mardi soir, avec la Première ministre Élisabeth Borne pour aborder les grandes priorités de la rentrée.

Kiev est en alerte. Hasard du calendrier, la Fête nationale de l'Ukraine intervient ce mercredi six mois pile après le lancement de l’invasion russe. « Nous devons être conscients que demain (mercredi), des provocations russes répugnantes et des frappes brutales sont possibles », a ainsi mis en garde mardi soir Volodymyr Zelensky. La date est particulièrement symbolique alors que le pays fête son indépendance de l’URSS en 1991. Mais dans le contexte macabre du conflit, « fêter » n’est pas vraiment le verbe idoine, d’autant plus que nombre d’habitants seront confinés : les autorités de Kiev ont interdit tout rassemblement public de lundi à jeudi dans la capitale, et le gouverneur de la région de Kharkiv a de son côté ordonné un couvre-feu de mardi soir à jeudi matin.

Air France est dans le viseur du BEA. L’autorité française responsable des enquêtes sur les accidents d’avions a publié mardi un rapport sévère dans lequel elle souligne la récurrence d’incidents lors desquels les règles de sécurité ont été ignorées par des équipages de la compagnie aérienne. Ce rapport du Bureau d'enquêtes et d'analyses s’inquiète d'« une certaine culture installée chez certains équipages d’Air France qui favorise une propension à sous-estimer l’apport d’une application stricte des procédures pour la sécurité » et appelle la compagnie à « remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l’entreprise ».