C’est sa maman qui a annoncé la triste nouvelle, lundi. Figure de la lutte contre le harcèlement scolaire, Jonathan Destin est décédé samedi « dans son sommeil » à Marquette-lez-Lille (Nord) à l’âge de 27 ans. « C’est le cœur déchiré que je vous annonce cela », a-t-elle écrit sur Facebook.

L’histoire du jeune homme avait bouleversé la France. Harcelé pendant six ans à l’école et au collège, Jonathan avait tenté de mettre fin à ses jours le 8 février 2011 en s’immolant avant de se jeter dans la Deûle. Âgé alors de 16 ans, il avait survécu mais était resté brûlé à 72 %. Plongé dans un coma artificiel pendant deux mois et demi, il avait subi une vingtaine d’opérations.

Pour se reconstruire après ce drame, Jonathan Destin avait écrit un livre en 2013, Condamné à me tuer, adapté en téléfilm par TF1 en 2018. « C’était une libération et le moyen d’exprimer à mes parents ce que je leur avais jamais dit », indiquait le jeune homme en 2018 dans une interview accordée à 20 Minutes.

Il sensibilisait les élèves au harcèlement scolaire

Jonathan Destin multipliait également les interventions dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les élèves au harcèlement. L’annonce de son décès a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. « Son combat courageux nous rappelle que jamais nous ne devons cesser la lutte contre les différentes formes de harcèlement », a réagi sur Twitter Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

« Jonathan, toujours éternellement à tes côtés », a de son côté écrit le chanteur d’Indochine, Nicola Sirkis, qui avait parrainé une campagne contre le harcèlement scolaire et invité Jonathan à monter sur scène. Les raisons de la mort du jeune homme sont pour l’heure inconnues. La Voix du Nord précise qu’une autopsie du corps doit avoir lieu et qu’une enquête a été ouverte.