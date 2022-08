Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La dégringolade de la monnaie unique européenne continue. L’euro plongeait lundi sous la parité avec le dollar, au plus bas depuis près de 20 ans, pris en étau entre une crise énergétique majeure en Europe et, aux Etats-Unis, une Fed toujours offensive pour juguler l’inflation. Vers 20 heures 15, l’euro perdait 1,05 % à 0,9932 dollar, au plus bas depuis décembre 2002. La monnaie unique était déjà descendue une première fois sous la parité mi-juillet. Surtout, les incertitudes actuelles ne permettent pas de bien anticiper l’évolution des cours. Certains analystes voient l’euro déraper encore davantage à mesure qu’arrive la saison froide, notamment Nomura, qui évoque la monnaie unique à 0,95 dollar d’ici octobre, voire en deçà. Mais pour Shaun Obsorne, de Scotiabank, « le dollar est déjà allé très haut et nous ne sommes pas persuadés qu’il aille beaucoup plus loin à moyen terme ».

Les Bouches-du-Rhône sont encore une fois sous les flammes. Lundi, peu avant 16 heures, un feu de forêt s’est déclaré sur la commune d’Aureille dans le massif des Alpilles. L'incendie dans le massif des Alpilles « n’évolue plus » mais n’est pas encore totalement fixé, ont par contre indiqué ce mardi les pompiers. Ils ont même réévalué la surface parcourue par le feu à 117 hectares de végétation, contre 136 hectares annoncés la veille au soir. Aujourd’hui, le massif restera fermé face au risque d'incendie de forêt (vigilance rouge) et 250 sapeurs-pompiers resteront mobilisés pour « la sécurisation des lisières et le traitement de points chauds » de ce feu qui n’a menacé aucune habitation. Ils seront appuyés par trois moyens aériens pour atteindre un relief escarpé.

Doctolib fait le ménage. Le groupe, poids lourd français de la prise de rendez-vous médicaux, a suspendu lundi 17 profils et engagé « un travail de fond », après des critiques virulentes et une alerte majeure visant la présence sur la plateforme de naturopathes, une discipline sans fondement médical. Doctolib prévoit en outre d’engager « un travail de fond » avec le comité médical du site, les ordres et les professionnels de santé. « Des mesures vont être prises prochainement. Plusieurs options sont sur la table, nous n’excluons rien », a avertit la plateforme.