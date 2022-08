Sans surprise, Paris reste la ville la plus chère pour se loger quand on est étudiant. Selon une étude réalisée par l’Union nationale des étudiants de France (Unef) publiée ce lundi, « le loyer représente le premier poste de dépense d’un·e étudiant·e. » Les transports constituent également une large part de leurs dépenses. Grâce à plusieurs critères liés au coût de la vie, l’Unef a pu établir un classement des villes françaises plus ou moins coûteuses pour le budget des jeunes à l’université et en école. Et la situation est pire qu’avant à cause de l’inflation.

Sachant que « 68,7 % des étudiant·e·s n’habitent plus chez leurs parents », « les inégalités entre les villes se creusent et les prix sont en hausse », note le syndicat étudiant. Ainsi, « dans les grandes villes, les prix augmentent de 2,08 % et, globalement, la hausse représentésente 1,37 %. L’inflation sur les loyers représentésente 3,6 % et l’impact sur les étudiant·e·s est très fort. » La part du budget dans les transports est également importante et malgré une stagnation, il existe encore de fortes disparités locales.

Paris et l’Ile-de-France en tête

Globalement, c’est donc Paris qui domine largement le classement avec un budget moyen de 1.332,52 euros par étudiant, en comprenant notamment les transports et le loyer. Plus précisément, il faut compter environ 862 euros de loyer mensuel et 350 euros de transports. Au Mans, le budget est largement réduit pour atteindre, 850,44 euros par mois. Toutefois, c’est la ville de Brest qui a vu la plus forte augmentation des prix des loyers (+13,78 %) et celle de Limoges concernant les transports (11,11 %).

Derrière Paris, on trouve dans les dix premières villes les plus chères quand on est étudiant : Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Orsay, Guyancourt, Nice, Cergy, Lyon et Champ sur Marne. L’Ile-de-France est donc bien représentée en tête du classement.

Même si l’Unef constate une « efficacité » de l’encadrement des loyers, notamment à Paris « où le coût du logement a baissé ces dernières années », le syndicat milite pour qu’il soit « généralisé dans l’ensemble des villes universitaires » ainsi que « dans l’ensemble du parc privé ». L’Unef réclame par ailleurs une revalorisation à hauteur de 20 % des APL ou un plan de construction massive de logements étudiants. Le gouvernement a lui annoncé la revalorisation à 3,5 % des aides au logement.