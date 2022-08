L'entrée en 6e est généralement concomitante avec le premier téléphone portable. Et même si ce dernier est interdit au collège ! Un achat que les parents effectuent bien volontiers, car ils veulent pouvoir joindre leur enfant en dehors des cours. Les ados veulent aussi en être équipés car ils veulent pouvoir communiquer avec leurs copains autrement que par l’intermédiaire du portable de leurs parents. Ce petit objet est aussi le symbole d’un début d’émancipation pour beaucoup.

A contrario, il est banni dans certaines familles pour les jeunes collégiens. Pour preuve : le groupe Facebook « Parents Unis contre les smartphones avant 15 ans » vient de dépasser les 15.000 membres. Ces derniers veulent limiter l’exposition de leurs plus jeunes ados aux écrans et retarder le plus possible le moment où ils pianoteront frénétiquement sur leur téléphone.

Vous êtes parent d’un élève entrant en 6e, allez-vous le doter d’un portable ? Si oui, pour quelles raisons ? Est-ce lui ou elle qui vous l’a demandé ? Allez-vous lui offrir un portable basique avec un petit forfait ? Allez-vous contrôler sa navigation internet ou installer un logiciel de contrôle parental ? Si au contraire, vous ne souhaitez pas que votre ado ait un portable dès son entrée au collège, expliquez-nous vos raisons. Comment votre ado réagit-il ? Les adultes autour de vous critiquent-ils votre démarche ou la comprennent-ils ?