Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le thème de la visite de Gérald Darmanin à Mayotte est clair : la lutte contre l’immigration clandestine, principalement en provenance des Comores. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer a ainsi appelé dimanche à « lutter contre l’attractivité sociale et administrative » de l’île. Dans le 101e département français, le ministre s’est fait présenter les nouveaux moyens aériens et maritimes de lutte contre l'immigration clandestine. Mais selon lui, « la hausse continue des moyens techniques et humains ne suffira pas ». Gérald Darmanin a donc redit sa volonté de durcir l’attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Pour qu’un nouveau-né bénéficie du droit du sol, il souhaite qu’au moins un de ses parents ait résidé régulièrement sur l’île depuis au moins un an, contre trois mois actuellement.

La mainmise de l’armée sur le pouvoir au Mali a franchi une nouvelle étape dimanche. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a désigné un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim en remplacement du civil Choguel Kokalla Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Avec cette désignation d’un colonel aux fonctions de chef du gouvernement, les deux têtes de l’exécutif sont, au moins provisoirement, des militaires. Les colonels s’étaient résignés sous la pression internationale après le putsch de 2020 à confier les deux postes à des civils, tout en conservant la haute main sur les décisions.

Kylian Mbappé a bien fait de ne pas succomber aux sirènes du Real. En restant au PSG, il garde la possibilité d’écrire un peu plus sa légende en faisant notamment tomber des records du championnat français. Et dimanche soir, il n’a pas manqué cette occasion. « Kyky » a en effet inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1, après à peine huit secondes de jeu. Le record du Caennais Michel Rio lors de Caen-Cannes en 1992 est égalé (à l’époque, et jusqu’en 2002, on parlait de D1 et non de L1). Le club de la capitale n’en est ensuite pas resté là. Le PSG a pulvérisé le Losc à Pierre-Mauroy (1-7) avec un triplé du Français, un doublé de « Ney », un but de Messi et un autre d’Hakimi. Une soirée facile et faste pour Paris.