La vigilance est de mise en Nouvelle-Aquitaine où la préfecture vient de placer quatre départements en alerte maximale pour le risque de formation de baïnes pour la journée de samedi. « Les conditions de baignade seront particulièrement dangereuses » sur le littoral néo-aquitain, compte tenu « de la concordance de divers phénomènes : houle, vagues de bord et forts courants », a-t-elle indiqué. La population est invitée à être « prudente » et se baigner « dans les zones surveillées » des quatre départements du littoral : la Charente-Maritime, la Gironde, Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Ce dispositif a été mis en place en 2022 afin d’alerter sur les dangers des baïnes, ces piscines naturelles d’apparence anodine se formant entre la plage et un banc de sable mais dont les courants peuvent rapidement entraîner vers le large.