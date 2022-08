Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Corse : De nouveaux « orages peu actifs » s’abattent sur l’île, qui reste en vigilance orange

Les nouveaux orages qui se sont abattus dans la nuit de jeudi à vendredi sur la Corse sont « peu actifs », a indiqué Météo-France, au lendemain d’un épisode orageux particulièrement violent qui a fait cinq morts sur l’île. La Corse connaît une « accalmie relative », avec des orages qui sont actuellement « peu actifs », a annoncé Météo-France dans un bulletin diffusé vendredi matin, en précisant toutefois que « des orages actifs se forment toujours en mer ». Ces nouveaux orages, qui devraient se décaler sur la Corse en début de journée, « peuvent donner une activité électrique importante, de fortes intensités pluvieuses, de 40 à 60 mm en peu de temps, de la grêle et de fortes rafales de vent voisines de 80 km/h », selon l’organisme météorologique. « Les zones côtières sont les plus exposées », ajoute-t-elle, « surtout la façade occidentale et la Balagne, mais sans exclure le littoral oriental ». La vigilance orange est toujours valable sur l’île.

Apple : Une faille de sécurité permet de contrôler iPhone, iPad et Mac

Apple a recommandé aux possesseurs de certains modèles d’ iPhone, iPad et Mac de mettre à jour le logiciel d’exploitation, qui présente une faille de sécurité permettant de prendre le contrôle de ces appareils. Sont concernés les iPhone 6 et modèles ultérieurs, tous les iPad Pro, les iPad de cinquième génération et suivantes, ainsi que les Mac, selon des avis postés sur le site d’Apple. Selon la firme à la pomme, dans l’ancienne version du logiciel d’exploitation, « une application peut utiliser du code arbitraire » avec accès indu à l’appareil, ce qui signifie qu’un pirate peut exécuter des actions sans autorisation. « Cette possibilité pourrait avoir été activement exploitée » par des pirates informatiques, indique Apple, sans plus de précisions.

Salman Rushdie poignardé : Le suspect plaide non coupable

Tête baissée, masqué, menotté et habillé d’une tenue de prisonnier aux rayures noires et blanches, Hadi Matar, le suspect de l’attaque contre l’écrivain Salman Rushdie a plaidé jeudi non coupable de tentative de meurtre et d’agression, par la voix de son avocat. Le juge a choisi de maintenir le suspect en détention, sans caution. Interrogé mercredi par le New York Post, qui affirme l’avoir contacté en prison, Hadi Matar s’était dit « surpris » que Salman Rushdie ait survécu à l’attaque. L’auteur britannique de 75 ans, poignardé une dizaine de fois et évacué en hélicoptère vers un hôpital, avait été brièvement placé sous respirateur avant que son état ne s’améliore. Hadi Matar risque jusqu’à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et jusqu’à sept ans de plus pour agression.