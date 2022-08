Profiter des vacances d’été pour enfin obtenir son permis. Une stratégie vieille comme Hérode, mais qui est toujours opérée par certains Français. Et notamment ceux qui habitent dans des grandes villes où la conduite est jugée difficile et où obtenir un créneau pour passer le permis est un vrai parcours du combattant.

D’où l’idée de mêler l’utile à l’agréable pendant les vacances. En s’offrant une formule accélérée dans une auto-école sur son lieu de vacances avec présentation à l’examen à la fin du séjour. Certains sites proposent aussi des séjours tout compris pour aller passer son permis dans une ville où il est facile d’obtenir un créneau pour s’inscrire à l’examen.

Vous avez passé votre permis loin de chez vous, racontez-nous les raisons qui vous ont poussé à le faire ? Où habitez-vous et dans quelle ville l’avez-vous passé ? Était-ce difficile à organiser ? Avez-vous passé le permis boite manuelle ou automatique ? Cette démarche s’est-elle avérée plus économique ? Combien d’heures de conduite avez-vous prises sur place ? Les cours étaient-ils plus efficaces que dans votre ville d’origine ? Avez-vous réussi l’examen ?