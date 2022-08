Certains adorent les courses de rentrée, car ils vouent une passion aux fournitures scolaires. Au point de faire des collections : stylos 4 couleurs, rollers effaçables, surligneurs fluo, sacs à dos aux différents motifs, taille-crayons en forme d’animal, gommes avec motifs japonais ou en forme de fruit… Les fabricants ont bien compris ce phénomène et sortent des modèles en série limitée ou de nouvelles collections chaque année.

Dans les cours de récré, les échanges de fournitures sont fréquents, car certains veulent compléter leur collection. Cet engouement pour les fournitures a tendance à agacer les parents, trop souvent sollicités pour passer à la caisse. Les enseignants s’en plaignent aussi, car ces objets convoités déconcentrent parfois les élèves en classe, ou sont parfois volés, ce qui génère des conflits. L’aspect consumériste de ces collections n’est pas non plus du goût de tout le monde.

