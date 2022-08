Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le déluge a frappé une partie de la France. Et le ciel n’a pas terminé de gronder, notamment dans le Sud. Le temps ce mercredi sera en effet dominé par des orages potentiellement violents, pour lesquels cinq départements de l’arc méditerranéen restent placés en vigilance orange, Météo-France redoutant de très fortes intensités de pluie, de la grêle localement ainsi que de fortes rafales de vent. Les départements concernés sont l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var. A Paris par contre, il va être possible, ce mercredi, de prendre le métro sans avoir les pieds dans l’eau. Le trafic dans les transports en commun était en effet quasiment revenu à la normale mardi en fin de soirée après avoir été temporairement perturbé par des orages qualifiés de « très intenses » par Météo-France.

Selon Joe Biden, « un pays peut être transformé. C’est ce qui se passe aujourd’hui ». Le président américain a promulgué mardi son vaste plan d’investissement sur le climat et la santé, apportant à son camp démocrate une victoire politique importante à moins de trois mois d’élections législatives déterminantes. Plus gros investissement aux Etats-Unis dans la lutte contre le changement climatique​, le texte, baptisé « Inflation Reduction Act », prévoit une série d’incitations financières destinées à faire évoluer l’économie américaine vers les énergies renouvelables, limite le prix de certains médicaments et crée un taux d’imposition minimal sur les grosses entreprises.

Son nom reste associé à de nombreux blockbusters des années 1990. Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen, notamment connu pour ses films Troie et L’Histoire sans fin et pour avoir dirigé des stars mondiales telles que Clint Eastwood, George Clooney, Harrison Ford ou encore Brad Pitt, est décédé d’un cancer du pancréas à 81 ans. Celui qui avait connu le succès en 1983 avec deux nominations aux Oscars pour Das Boot, thriller dont l’intrigue prend place à bord d’un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale, est mort à son domicile de Los Angeles dans les bras de son épouse.